UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 20 травня: що категорично не можна робити і які прикмети

20 травня - початок третього тижня після Великодня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

20 травня, в понеділок, починається третій тиждень після Великодня. А церква вшановує пам'ять мученика Фалалея, а також Астерія та Олександра.

Про традиції цього дня та що не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Історія свята

За біблійними переказами, Фалалей був лікарем, який міг зцілювати будь-які недуги. Уникнувши мук від Тиверія за часів гоніння християн, юнак був схоплений поплічниками Нумеріана.

Фалалей відмовився відректися своєї віри - тоді Нумеріан звелів Олександру і Астерію підвісити Фалелея за ноги. Проте Господь замилив очі поплічникам Нумеріана, тож вони підвісили дерево.

Подумавши, що Олександр і Астерій насміхаються з нього, Нумеріан звелів їх побити - і під час цього колишні поплічники прийняли християнство.

Фалалея ж звеліли втопити - однак святий не втонув, а дикі звірі, яким віддали юнака на поїдання, не зачепили його. Тоді правитель наказав стратити Фалалея мечем - загинувши, юнак став святим.

Головні прикмети на 20 травня

  • Якщо сьогодні дощить - весь літній період буде сонячним.
  • За прикметами, дощ 20 травня означає снігопади у грудні.
  • До цього дня на ялинці велика кількість шишок - буде гарний урожай аґрусу та огірків.

Що не можна робити сьогодні

  • 20 травня категорично не можна з кимось сваритися.
  • В цей день можуть снитися віщі сни - тому їх не можна нікому розповідати.
  • Не рекомендується палити та вживати алкоголь.
  • Сьогодні не можна заздрити комусь.
  • Також категорично не рекомендують стригти волосся.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини відзначають: Олексій, Олександр, Микита, Тимофій, Іван.

Нещодавно ми писали про те, коли буде Трійця в 2024 році.

А також читайте про те, коли батьківські суботи в 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята