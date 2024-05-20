Церковне свято 20 травня: що категорично не можна робити і які прикмети

Історія свята

За біблійними переказами, Фалалей був лікарем, який міг зцілювати будь-які недуги. Уникнувши мук від Тиверія за часів гоніння християн, юнак був схоплений поплічниками Нумеріана.

Фалалей відмовився відректися своєї віри - тоді Нумеріан звелів Олександру і Астерію підвісити Фалелея за ноги. Проте Господь замилив очі поплічникам Нумеріана, тож вони підвісили дерево.

Подумавши, що Олександр і Астерій насміхаються з нього, Нумеріан звелів їх побити - і під час цього колишні поплічники прийняли християнство.

Фалалея ж звеліли втопити - однак святий не втонув, а дикі звірі, яким віддали юнака на поїдання, не зачепили його. Тоді правитель наказав стратити Фалалея мечем - загинувши, юнак став святим.

Головні прикмети на 20 травня

Якщо сьогодні дощить - весь літній період буде сонячним.

За прикметами, дощ 20 травня означає снігопади у грудні.

До цього дня на ялинці велика кількість шишок - буде гарний урожай аґрусу та огірків.

Що не можна робити сьогодні

20 травня категорично не можна з кимось сваритися.

В цей день можуть снитися віщі сни - тому їх не можна нікому розповідати.

Не рекомендується палити та вживати алкоголь.

Сьогодні не можна заздрити комусь.

Також категорично не рекомендують стригти волосся.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини відзначають: Олексій, Олександр, Микита, Тимофій, Іван.