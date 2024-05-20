Церковне свято 20 травня: що категорично не можна робити і які прикмети

20 травня, в понеділок, починається третій тиждень після Великодня. А церква вшановує пам'ять мученика Фалалея, а також Астерія та Олександра.
Про традиції цього дня та що не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
За біблійними переказами, Фалалей був лікарем, який міг зцілювати будь-які недуги. Уникнувши мук від Тиверія за часів гоніння християн, юнак був схоплений поплічниками Нумеріана.
Фалалей відмовився відректися своєї віри - тоді Нумеріан звелів Олександру і Астерію підвісити Фалелея за ноги. Проте Господь замилив очі поплічникам Нумеріана, тож вони підвісили дерево.
Подумавши, що Олександр і Астерій насміхаються з нього, Нумеріан звелів їх побити - і під час цього колишні поплічники прийняли християнство.
Фалалея ж звеліли втопити - однак святий не втонув, а дикі звірі, яким віддали юнака на поїдання, не зачепили його. Тоді правитель наказав стратити Фалалея мечем - загинувши, юнак став святим.
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