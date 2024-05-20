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Церковный праздник 20 мая: что категорически нельзя делать и какие приметы

20 мая - начало третьей недели после Пасхи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

20 мая, в понедельник, начинается третья неделя после Пасхи. А церковь чтит память мученика Фалалея, а также Астерия и Александра.

О традициях этого дня и что делать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

История праздника

По библейским преданиям, Фалалей был врачом, который мог исцелять любые недуги. Избежав мучений от Тиверия во времена гонения христиан, юноша был схвачен приспешниками Нумериана.

Фалалей отказался отречься от своей веры - тогда Нумериан велел Александру и Астерию подвесить Фалелея за ноги. Однако Господь закрыл глаза приспешникам Нумериана, и они подвесили дерево.

Подумав, что Александр и Астерий насмехаются над ним, Нумериан велел их избить - и во время этого бывшие приспешники приняли христианство.

Фалалея же велели утопить - однако святой не утонул, а дикие звери, которым отдали юношу на поедание, не тронули его. Тогда правитель приказал казнить Фалалея мечом - погибнув, юноша стал святым.

Главные приметы на 20 мая

  • Если сегодня дождь - весь летний период будет солнечным.
  • По приметам, дождь 20 мая означает снегопады в декабре.
  • К этому дню на елке большое количество шишек - будет хороший урожай крыжовника и огурцов.

Что нельзя делать сегодня

  • 20 мая категорически нельзя с кем-либо ссориться.
  • В этот день могут сниться вещие сны - поэтому их нельзя никому рассказывать.
  • Не рекомендуется курить и употреблять алкоголь.
  • Сегодня нельзя завидовать кому-нибудь.
  • Также категорически не рекомендуют стричь волосы.

У кого сегодня день ангела

Сегодня именины отмечают: Алексей, Александр, Никита, Тимофей, Иван.

Недавно мы писали о том, когда будет Троица в 2024 году.

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