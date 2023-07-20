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Церковне свято 20 липня: що категорично не можна робити і як правильно відзначити

Яке свято 20 липня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 20 липня, православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Хоми та Акакія. У народі цей день називали Фома, Фома-черничник.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та день ангела - читайте у матеріалі Styler.

Що треба зробити, традиції

На Хому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони матимуть особливу цілющу силу.

У цей день можна доглядати за собою, а особливо зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись зайвого, людина знімає з себе проблеми та хвороби.

Також рекомендується робити покупки та проводити час зі своїми рідними та близькими.

Прикмети 20 липня

  • Якщо розпочнеться дощ, то затягнеться надовго.
  • Щоб набратися сил наступного року, в цей день треба посидіти під дубом.
  • Дощовий день - до неврожаю.

Що не можна робити 20 липня

  • Особливий гріх цього дня відмовлятиме у допомозі.
  • Купатися на Явдоху не можна, бо водяний може схопити.
  • У цей день вважається небажаним робити пропозицію руки та серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться.
  • Обманювати та заздрити не треба - негативні емоції повернуться вам триразово.
  • Дівчата та жінки не повинні фізично важко працювати та прати, інакше будуть злидні.
  • Не можна нехтувати домашньою роботою, яку зазвичай виконують чоловіки.

Кого привітати з днем ангела

Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В'ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Нікон, Сергій та Хома.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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