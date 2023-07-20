Церковне свято 20 липня: що категорично не можна робити і як правильно відзначити

Сьогодні, 20 липня, православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Хоми та Акакія. У народі цей день називали Фома, Фома-черничник.
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На Хому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони матимуть особливу цілющу силу.
У цей день можна доглядати за собою, а особливо зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись зайвого, людина знімає з себе проблеми та хвороби.
Також рекомендується робити покупки та проводити час зі своїми рідними та близькими.
Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В'ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Нікон, Сергій та Хома.
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