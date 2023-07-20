Церковный праздник 20 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить

Сегодня, 20 июля, православная церковь почитает память святых преподобных Фомы и Акакия. В народе этот день называли Фома, Фома-черничник, Фома и Авдотья, Авдотья-синегнойка.
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На Фому и Авдотью когда-то заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу.
В этот день можно ухаживать за собой, а особенно - состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишнего, человек снимает с себя проблемы и болезни.
Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родными и близкими.
Именины 20 июля отмечают Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.
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