Церковный праздник 20 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить

Что надо сделать, традиции

На Фому и Авдотью когда-то заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу.

В этот день можно ухаживать за собой, а особенно - состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишнего, человек снимает с себя проблемы и болезни.

Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родными и близкими.

Приметы 20 июля

Если начнется дождь, то затянется надолго.

Чтобы набраться сил на следующий год в этот день надо посидеть под дубом.

Дождливый день - к неурожаю.

Что нельзя делать 20 июля

Особый грех в этот день отказывать в помощи.

Купаться на Явдоху нельзя, потому что водяной может схватить.

В этот день считается нежелательным делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидания. Если нарушить запрет, пара вскоре поссорится.

Обманывать и завидовать не надо - негативные эмоции вернутся вам троекратно.

Девушки и женщины не должны физически тяжело работать и стирать, иначе будут нищета.

Нельзя пренебрегать домашней работой, которую традиционно выполняют мужчины.

Кого поздравить с днем ангела

Именины 20 июля отмечают Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.