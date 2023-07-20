Церковне свято 20 липня: що категорично не можна робити і як правильно відзначити
Сьогодні, 20 липня, православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Хоми та Акакія. У народі цей день називали Фома, Фома-черничник.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та день ангела - читайте у матеріалі Styler.
Що треба зробити, традиції
На Хому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони матимуть особливу цілющу силу.
У цей день можна доглядати за собою, а особливо зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись зайвого, людина знімає з себе проблеми та хвороби.
Також рекомендується робити покупки та проводити час зі своїми рідними та близькими.
Прикмети 20 липня
- Якщо розпочнеться дощ, то затягнеться надовго.
- Щоб набратися сил наступного року, в цей день треба посидіти під дубом.
- Дощовий день - до неврожаю.
Що не можна робити 20 липня
- Особливий гріх цього дня відмовлятиме у допомозі.
- Купатися на Явдоху не можна, бо водяний може схопити.
- У цей день вважається небажаним робити пропозицію руки та серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться.
- Обманювати та заздрити не треба - негативні емоції повернуться вам триразово.
- Дівчата та жінки не повинні фізично важко працювати та прати, інакше будуть злидні.
- Не можна нехтувати домашньою роботою, яку зазвичай виконують чоловіки.
Кого привітати з днем ангела
Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В'ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Нікон, Сергій та Хома.
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