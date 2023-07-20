Церковный праздник 20 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить
Сегодня, 20 июля, православная церковь почитает память святых преподобных Фомы и Акакия. В народе этот день называли Фома, Фома-черничник, Фома и Авдотья, Авдотья-синегнойка.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.
Что надо сделать, традиции
На Фому и Авдотью когда-то заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу.
В этот день можно ухаживать за собой, а особенно - состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишнего, человек снимает с себя проблемы и болезни.
Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родными и близкими.
Приметы 20 июля
- Если начнется дождь, то затянется надолго.
- Чтобы набраться сил на следующий год в этот день надо посидеть под дубом.
- Дождливый день - к неурожаю.
Что нельзя делать 20 июля
- Особый грех в этот день отказывать в помощи.
- Купаться на Явдоху нельзя, потому что водяной может схватить.
- В этот день считается нежелательным делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидания. Если нарушить запрет, пара вскоре поссорится.
- Обманывать и завидовать не надо - негативные эмоции вернутся вам троекратно.
- Девушки и женщины не должны физически тяжело работать и стирать, иначе будут нищета.
- Нельзя пренебрегать домашней работой, которую традиционно выполняют мужчины.
Кого поздравить с днем ангела
Именины 20 июля отмечают Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.
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