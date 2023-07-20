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Церковный праздник 20 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить

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Четверг 20 июля 2023 06:01
Церковный праздник 20 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить Какой праздник 20 июля (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 20 июля, православная церковь почитает память святых преподобных Фомы и Акакия. В народе этот день называли Фома, Фома-черничник, Фома и Авдотья, Авдотья-синегнойка.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.

Что надо сделать, традиции

На Фому и Авдотью когда-то заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целительную силу.

В этот день можно ухаживать за собой, а особенно - состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишнего, человек снимает с себя проблемы и болезни.

Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родными и близкими.

Приметы 20 июля

  • Если начнется дождь, то затянется надолго.
  • Чтобы набраться сил на следующий год в этот день надо посидеть под дубом.
  • Дождливый день - к неурожаю.

Что нельзя делать 20 июля

  • Особый грех в этот день отказывать в помощи.
  • Купаться на Явдоху нельзя, потому что водяной может схватить.
  • В этот день считается нежелательным делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидания. Если нарушить запрет, пара вскоре поссорится.
  • Обманывать и завидовать не надо - негативные эмоции вернутся вам троекратно.
  • Девушки и женщины не должны физически тяжело работать и стирать, иначе будут нищета.
  • Нельзя пренебрегать домашней работой, которую традиционно выполняют мужчины.

Кого поздравить с днем ангела

Именины 20 июля отмечают Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

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