Церковне свято 2 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Мамант жив у III столітті, народився в Пафлагонії (сучасна Туреччина) у родині благочестивих християн Феодота і Руфіни. Мати святого померла під час пологів, а батько помер невдовзі після цього, тому хлопчика виховувала християнська вдова Амія.

З раннього віку Мамант відрізнявся глибокою вірою і мудрістю. В юності він вирішив проповідувати християнство, що швидко привернуло увагу місцевої влади. За відмову відректися від віри, Маманта заарештували та довго катували. Попри всі муки, святий залишився вірним Христу.

Після численних страждань Мамант був відправлений у гори Кесарії Каппадокійської, де оселився у печері і став пустельником. Легенди свідчать, що він мав дар приручати диких тварин і навіть годував їх молоком своєї кози. Зрештою, Маманта знову схопили і стратили близько 275 року.

Загибель Маманта (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Жалітися на долю та проблеми

Відмовляти нужденним у допомозі

Починати нові справи.

Також у цей час селяни займалися збором пізньої картоплі. Окрім цього, 2 вересня вважається особливо вдалим для проведення весіль.

Народні прикмети і традиції 2 вересня

Іде сильний дощ - до теплої осені

Немає вітру весь день - буде тепло

Червоний захід сонця - скоро заморозки

Хмари пливуть низько - насувається негода

Сонячно, але прохолодно - до дощів.

Святого Маманта шанували як покровителя кіз і овець, і люди зверталися до нього з молитвами про здоров'я домашньої худоби.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: