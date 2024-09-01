Церковный праздник 2 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Праздник 2 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого мученика Маманта по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Мамонт жил в III веке, родился в Пафлагонии (современная Турция) в семье благочестивых христиан Феодота и Руфины. Мать святого умерла в родах, а отец умер вскоре после этого, поэтому мальчика воспитывала христианская вдова Амия.
С раннего возраста Мамант отличался глубокой верой и мудростью. В юности он решил проповедовать христианство, что быстро привлекло внимание местных властей. За отказ отречься от веры, Маманта арестовали и долго пытали. Несмотря на все мучения, святой остался верен Христу.
После многочисленных страданий Мамант был отправлен в горы Кесарии Каппадокийской, где поселился в пещере и стал отшельником. Легенды свидетельствуют, что у него был дар приручать диких животных и даже кормил их молоком своей козы. В конце концов Маманта снова схватили и казнили около 275 года.
Гибель Маманта (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Жаловаться на судьбу и проблемы
- Отказывать нуждающимся в помощи
- Начинать новые дела.
Также в это время крестьяне занимались сбором поздней картошки. Кроме того, 2 сентября считается особенно удачным для проведения свадеб.
Народные приметы и традиции 2 сентября
- Идет сильный дождь – к теплой осени
- Нет ветра весь день – будет тепло
- Красный закат - скоро заморозки.
- Облака плывут низко - надвигается ненастье
- Солнечно, но прохладно – к дождям.
Святого Маманта почитали как покровителя коз и овец, и люди обращались к нему с молитвами о здоровье домашнего скота.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День нотариата в Украине.
- День города Одесса
- День города Сумы
- Всемирный кокосовый день.
Раньше мы рассказывали о Родительской субботе в сентябре: когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.