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Церковне свято 2 серпня: найсуворіша заборона на Іллів день, прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 серпня православні християни вшановують пам'ять пророка Іллі.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

У чому суть свята

Ілля - біблійний пророк, який жив у ІХ столітті до н.е. в Ізраїльському царстві. З ранніх років він присвятив себе служінню Єдиному Богу. Пророк Ілля жив у пустелі, проводив час у молитві та пості. Він боровся проти язичництва та поклоніння ідолам. Пророк викрив царя Ахаву та його дружину Ієзавель у культі Ваалу та Астарті. Ілля наслав на Ізраїльське царство трирічну посуху та голод, які закінчилися лише після того, коли жерців язичницьких божеств стратили.

Після смерті жерців Ієзавель вирішила помститися Іллі і зазнала його гоніння. Пророк оселився на горі Хорив, де взяв у учні Єлисея. Єлисей став свідком піднесення на небо живого Іллі у вогняній колісниці, запряженій кіньми.

Наші пращури вірили, що пророк Ілля у цей день їде по небу в колісниці, керуючи дощем та громом. Тому часто 2 серпня була погана погода, з дощами, блискавками та сильним громом. У полі цього дня намагалися не працювати, щоб не вбила блискавка.

Головні народні прикмети дня

  • Вважалося, що у День Іллі закінчується літо
  • Дощовий день - року буде мало пожеж
  • Сильний грім 2 серпня - протягом року часто болітиме голова
  • Якщо у Іллів день потрапить під дощ, то весь рік буде міцне здоров'я
  • Після 2 серпня комарі та мухи не кусаються

Що не можна робити в Іллів день

Найголовніша заборона - це, починаючи з цього дня, забороняється купатися у водоймах. Згідно з повір'ям, коли Ілля вирушав на небо у колісниці,  була погана погода с дощами, зливами та сильним громом. Люди, які цього дня купаються у водоймах, можуть застудитися.

Не можна стояти під деревом, бігати, лаятись, голосно кричати, співати, стріляти з рогатки. Не можна працювати в полі та вдома, щоб не розгнівати святого пророка.

Хто святкує сьогодні іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Тихін, Теодор, Сергій, Сава, Петро, Микола, Леонтій, Кузьма, Костянтин, Ілля, Іван, Ібрагім, Юхим, Єгор, Георгій, Опанас, Олексій, Олександр, Аарон.

 

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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