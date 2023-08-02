Церковный праздник 2 августа: самый строгий запрет на Ильин день, приметы

2 августа православные христиане почитают память пророка Ильи.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
Илия - библейский пророк, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. С ранних лет он посвятил себя служению Единому Богу. Пророк Илия жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Он боролся против язычества и поклонения идолам. Пророк уличил царя Ахаву и его жену Иезавель в культе Ваалу и Астарте. Илия наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху и голод, которые закончились лишь после того, когда жрецов языческих божеств казнили.
После смерти жрецов Иезавель решила отомстить Илии и подвергла его гонению. Пророк поселился на горе Хорив, где взял в ученики Елисея. Елисей стал свидетелем вознесения на небо живого Илии в огненной колеснице, запряженной лошадьми.
Наши предки верили, что пророк Илия в этот день едет по небу в колеснице, управляя дождем и громом. Поэтому часто 2 августа была плохая погода, с дождями, молниями и сильным громом. В поле в этот день старались не работать, чтобы не убила молния.
Самый главный запрет - это, начиная с этого дня запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.
Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, стрелять с рогатки. Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.
День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон.
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