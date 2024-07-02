Церковне свято 2 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Никифор жив у VIII-IX століттях і походив із Константинополя. Батьки з раннього дитинства прищеплювали йому глибоку віру та християнські цінності.

Батько Никифора, Федір, обіймав посаду секретаря при імператорі, але був вигнаний через свою прихильність до християнської віри. Після смерті чоловіка, мати Никифора, Євдокія, повернулася до Константинополя і стала черницею.

Никифор здобув чудову освіту і в молодості захоплювався читанням духовних книг і вивченням Святого Письма. Він служив радником при дворі імператора Лева IV і жив праведно, ревно захищаючи святі ікони.

Згодом він вирішив залишити світське життя і оселився біля Босфору, де заснував монастир і побудував церкву.

У 815 році, за правління імператора Лева Вірменина, Никифора заслали до монастиря через його опозицію до іконоборства. Після тринадцяти років у вигнанні він помер.

Його мощі пролежали в землі дев'ятнадцять років і після цього були урочисто перенесені до Константинополя.

Никифор зневажає іконоборця Іоанна Граматика (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Влаштовувати гучні веселощі та святкування

Ходити до лісу

Лаятися або з’ясовувати стосунки.

Також не рекомендується братися за сухе прибирання сьогодні. Вважається, що воно може принести вам і вашій родині нещастя і фінансові негаразди.

У цей день наші пращури уникали надлишку прикрас та складних зачісок. Існувала думка, що це може привернути нечисту силу, яка забере природну красу.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку сонце наче в тумані - після обіду буде тепло

Дощить - до гарного урожаю грибів

Вітер дме з заходу - очікуйте на похолодання

Після обіду хмари закрили сонце - наближається дощ

Граються горобці - буде гарна погода.

У стародавні часи було повір'я, що плетіння вінка з в'юна має особливу силу. Дівчата, які займалися цією роботою, мріяли про майбутнє, вірячи, що їхні надії обов'язково здійсняться.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Арсеній.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: