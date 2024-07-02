Церковный праздник 2 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Никифор жил в VIII-IX веках и происходил из Константинополя. Родители с раннего детства прививали ему глубокую веру и христианские ценности.

Отец Никифора, Федор, занимал должность секретаря при императоре, но был изгнан из-за своей приверженности христианской вере. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и стала монахиней.

Никифор получил отличное образование и в молодости увлекался чтением духовных книг и изучением Священного Писания. Он служил советником при дворе императора Льва IV и жил праведно, ревностно защищая святые иконы.

Впоследствии он решил покинуть светскую жизнь и поселился у Босфора, где основал монастырь и построил церковь.

В 815 году, во время правления императора Льва Армянина, Никифора сослали в монастырь через его оппозицию к иконоборчеству. После тринадцати лет в изгнании он скончался.

Его мощи пролежали в земле девятнадцать лет и после этого были торжественно перенесены в Константинополь.

Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Устраивать громкое веселье и празднование

Ходить в лес

Ругаться или выяснять отношения.

Также не рекомендуется браться за сухую уборку сегодня. Считается, что оно может принести вам и вашей семье несчастья и финансовые невзгоды.

В этот день наши предки избегали лишних украшений и сложных причесок. Существовало мнение, что это может привлечь нечистую силу, которая отнимет естественную красоту.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром солнце как в тумане - после обеда будет тепло

Дождь - к хорошему урожаю грибов

Ветер дует с запада - ждите похолодания

После обеда облака закрыли солнце - приближается дождь

Играют воробьи - будет хорошая погода.

В древние времена было поверье, что плетение венка из вьюна имеет особую силу. Девушки, занимавшиеся этой работой, мечтали о будущем, веря, что их надежды обязательно сбудутся.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Арсений.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: