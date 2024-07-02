Церковный праздник 2 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 2 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого Никифора по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Никифор жил в VIII-IX веках и происходил из Константинополя. Родители с раннего детства прививали ему глубокую веру и христианские ценности.
Отец Никифора, Федор, занимал должность секретаря при императоре, но был изгнан из-за своей приверженности христианской вере. После смерти мужа, мать Никифора, Евдокия, вернулась в Константинополь и стала монахиней.
Никифор получил отличное образование и в молодости увлекался чтением духовных книг и изучением Священного Писания. Он служил советником при дворе императора Льва IV и жил праведно, ревностно защищая святые иконы.
Впоследствии он решил покинуть светскую жизнь и поселился у Босфора, где основал монастырь и построил церковь.
В 815 году, во время правления императора Льва Армянина, Никифора сослали в монастырь через его оппозицию к иконоборчеству. После тринадцати лет в изгнании он скончался.
Его мощи пролежали в земле девятнадцать лет и после этого были торжественно перенесены в Константинополь.
Никифор презирает иконоборца Иоанна Грамматика (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется браться за сухую уборку сегодня. Считается, что оно может принести вам и вашей семье несчастья и финансовые невзгоды.
В этот день наши предки избегали лишних украшений и сложных причесок. Существовало мнение, что это может привлечь нечистую силу, которая отнимет естественную красоту.
В древние времена было поверье, что плетение венка из вьюна имеет особую силу. Девушки, занимавшиеся этой работой, мечтали о будущем, веря, что их надежды обязательно сбудутся.
Сегодня именины празднуют: Арсений.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас .
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.