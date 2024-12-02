Церковне свято 2 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий Авакум - один з 12 малих біблійних пророків Старого Заповіту. Святий вів проповіді приблизно в 650 році до н. е. Втім, в Святому Писанні відомості про життя пророка відсутні.

Припускають, що Авакум жив в часи пророка Єремії або за часів правління царя Йоакимі. В пророцтвах, які складається з трьох розділів, Авакум передбачив поневолення Єрусалиму та руйнування Єрусалимського храму. Ці пророцтва справдились.

За церковними легендами, Авакум помер в глибокій старості, за два роки до повернення іудеїв з Вавилона.

Що не можна робити 2 грудня

Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 2 грудня. Крім цього, сьогодні не можна:

переїдати

починати нову діяльність

вирушати у подорожі

забагато працювати фізично та інтелектуально

підіймати знахідки з дороги

проклинати когось й лихословити

сваритися з близькими та знайомими

ділитися планами на майбутнє

Втім, хоча сьогодні не варто братися за нові справи, варто ретельно розпланувати діяльність на грудень.

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо 2 грудня негода, вона триватиме до закінчення січня

Якщо цього дня на небі яскраві зорі - буде морозна погода

Якщо сьогодні мороз, проте кукурікають півні - скоро буду відлига

2 грудня каркають ворони - до заметілі

Сьогодні гусаки ховають голову під крило - будуть морози

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 2 грудня день ангела відзначають власники таких імен: Андрій, Авакум, Іван, Кирило, Іраклемон, Степан, Соломон, Феофіл, Іван, Тамара, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Денис, Варлаам, Іларіон, Валентин, Ефимія, Христофор, Федір, Вівіана.

Яке свято 2 грудня у світі

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають такі свята і події:

День Волта Діснея

Всесвітній день запобігання забрудненню

День безпечної бритви

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

День гри в баскетбол

Всесвітній день комп'ютерної грамотності

День безпородного собаки

День спеціальної освіти

День оладок

Міжнародний день модельної залізниці

Також перший понеділок після Чорної п'ятниці називають Кіберпонеділком. В цей день розпочинаються розпродажі та акції в інтернет-магазинах.