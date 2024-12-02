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Церковне свято 2 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 2 грудня (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В понеділок 2 грудня починається 24-й тиждень після П'ятдесятниці. За новим календарем цього дня церква вшановує пам'ять і діяння пророка Авакума.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 2 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий Авакум - один з 12 малих біблійних пророків Старого Заповіту. Святий вів проповіді приблизно в 650 році до н. е. Втім, в Святому Писанні відомості про життя пророка відсутні.

Припускають, що Авакум жив в часи пророка Єремії або за часів правління царя Йоакимі. В пророцтвах, які складається з трьох розділів, Авакум передбачив поневолення Єрусалиму та руйнування Єрусалимського храму. Ці пророцтва справдились. 

За церковними легендами, Авакум помер в глибокій старості, за два роки до повернення іудеїв з Вавилона.

Що не можна робити 2 грудня

Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 2 грудня. Крім цього, сьогодні не можна:

  • переїдати
  • починати нову діяльність
  • вирушати у подорожі
  • забагато працювати фізично та інтелектуально
  • підіймати знахідки з дороги
  • проклинати когось й лихословити
  • сваритися з близькими та знайомими
  • ділитися планами на майбутнє

Втім, хоча сьогодні не варто братися за нові справи, варто ретельно розпланувати діяльність на грудень.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Якщо 2 грудня негода, вона триватиме до закінчення січня 
  • Якщо цього дня на небі яскраві зорі - буде морозна погода
  • Якщо сьогодні мороз, проте кукурікають півні - скоро буду відлига 
  • 2 грудня каркають ворони - до заметілі 
  • Сьогодні гусаки ховають голову під крило - будуть морози 

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 2 грудня день ангела відзначають власники таких імен: Андрій, Авакум, Іван, Кирило, Іраклемон, Степан, Соломон, Феофіл, Іван, Тамара, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Денис, Варлаам, Іларіон, Валентин, Ефимія, Христофор, Федір, Вівіана.

Яке свято 2 грудня у світі

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають такі свята і події:

  • День Волта Діснея
  • Всесвітній день запобігання забрудненню
  • День безпечної бритви
  • Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • День гри в баскетбол
  • Всесвітній день комп'ютерної грамотності
  • День безпородного собаки
  • День спеціальної освіти
  • День оладок
  • Міжнародний день модельної залізниці

Також перший понеділок після Чорної п'ятниці називають Кіберпонеділком. В цей день розпочинаються розпродажі та акції в інтернет-магазинах.

Раніше ми писали про те, хто святкує дні ангела в грудні за старим і новим стилем.

А також розповідали, які церковні свята будуть в грудні 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія, Церковний календар, Місячний календар.

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