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Церковный праздник 2 декабря: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 2 декабря (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 2 декабря начинается 24-я неделя после Пятидесятницы. По новому календарю этого дня церковь почитает память и деяния пророка Аввакума.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 2 декабря, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Аввакум - один из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета. Святой вел проповеди примерно в 650 году до н. е. Впрочем, в Священном Писании сведения о жизни Пророка отсутствуют.

Предполагают, что Аввакум жил во времена пророка Иеремии или во время правления царя Иоакими. В пророчествах, состоящих из трех глав, Аввакум предусмотрел порабощение Иерусалима и разрушение Иерусалимского храма. Эти пророчества сбылись.

По церковным легендам, Аввакум умер в глубокой старости, за два года до возвращения иудеев из Вавилона.

Что нельзя делать 2 декабря

Поскольку в этот период продолжается Рождественский пост, его запреты распространяются на 2 декабря. Кроме этого, сегодня нельзя:

  • переедать
  • начинать новую деятельность
  • отправляться в путешествия
  • много работать физически и интеллектуально
  • поднимать находки с дороги
  • проклинать кого-то и злословить
  • ссориться с близкими и знакомыми
  • делиться планами на будущее

Впрочем, хотя сегодня не стоит браться за новые дела, следует тщательно распланировать деятельность на декабрь.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Если 2 декабря непогода, она продлится до окончания января
  • Если в этот день на небе яркие звезды - будет морозная погода
  • Если сегодня мороз, однако кукарекают петухи - скоро буду оттепель
  • 2 декабря каркают вороны - к метели
  • Сегодня гуси прячут голову под крыло - будут морозы

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 2 декабря день ангела отмечают владельцы таких имен: Андрей, Аввакум, Иван, Кирилл, Ираклемон, Степан, Соломон, Феофил, Иван, Тамара, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Денис, Варлаам, Илларион, Валентин, Ефимия, Христофор, Федор, Вивиана.

Какой праздник 2 декабря в мире

Сегодня, 2 декабря, в мире отмечают следующие праздники и события:

  • День Волта Диснея
  • Всемирный день предотвращения загрязнения
  • День безопасной бритвы
  • Международный день борьбы за отмену рабства
  • День игры в баскетбол
  • Всемирный день компьютерной грамотности
  • День беспородной собаки
  • День специального образования
  • День оладий
  • Международный день модельной железной дороги

Также первый понедельник после Черной пятницы называют Киберпонедельником. В этот день начинаются распродажи и акции в интернет-магазинах.

Ранее мы писали о том, кто празднует дни ангела в декабре по старому и новому стилю.

А также рассказывали, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, DayToday, Википедия, Церковный календарь, Лунный календарь.

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