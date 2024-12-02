Церковный праздник 2 декабря: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Аввакум - один из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета. Святой вел проповеди примерно в 650 году до н. е. Впрочем, в Священном Писании сведения о жизни Пророка отсутствуют.

Предполагают, что Аввакум жил во времена пророка Иеремии или во время правления царя Иоакими. В пророчествах, состоящих из трех глав, Аввакум предусмотрел порабощение Иерусалима и разрушение Иерусалимского храма. Эти пророчества сбылись.

По церковным легендам, Аввакум умер в глубокой старости, за два года до возвращения иудеев из Вавилона.

Что нельзя делать 2 декабря

Поскольку в этот период продолжается Рождественский пост, его запреты распространяются на 2 декабря. Кроме этого, сегодня нельзя:

переедать

начинать новую деятельность

отправляться в путешествия

много работать физически и интеллектуально

поднимать находки с дороги

проклинать кого-то и злословить

ссориться с близкими и знакомыми

делиться планами на будущее

Впрочем, хотя сегодня не стоит браться за новые дела, следует тщательно распланировать деятельность на декабрь.

Народные приметы и традиции этого дня

Если 2 декабря непогода, она продлится до окончания января

Если в этот день на небе яркие звезды - будет морозная погода

Если сегодня мороз, однако кукарекают петухи - скоро буду оттепель

2 декабря каркают вороны - к метели

Сегодня гуси прячут голову под крыло - будут морозы

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 2 декабря день ангела отмечают владельцы таких имен: Андрей, Аввакум, Иван, Кирилл, Ираклемон, Степан, Соломон, Феофил, Иван, Тамара, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Денис, Варлаам, Илларион, Валентин, Ефимия, Христофор, Федор, Вивиана.

Какой праздник 2 декабря в мире

Сегодня, 2 декабря, в мире отмечают следующие праздники и события:

День Волта Диснея

Всемирный день предотвращения загрязнения

День безопасной бритвы

Международный день борьбы за отмену рабства

День игры в баскетбол

Всемирный день компьютерной грамотности

День беспородной собаки

День специального образования

День оладий

Международный день модельной железной дороги

Также первый понедельник после Черной пятницы называют Киберпонедельником. В этот день начинаются распродажи и акции в интернет-магазинах.