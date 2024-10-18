Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

19 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого пророка Йоіла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Пророк Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час соціальних і релігійних криз, коли народ страждав від голоду або нашестя сарани. Його послання закликає до покаяння, відновлення та повернення до Бога, обіцяючи зцілення землі та благословення.
У книзі Йоіла нашестві сарани представлено як знак Божого гніву, слугуючи метафорою покарання за гріхи. Однією з ключових обіцянок є виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням для християнської традиції, зокрема в контексті П'ятдесятниці. Йоіл залишив значний слід у біблійній традиції, і його слова активно використовуються в проповідях і літературі, що досліджує теми покаяння і надії.
Йоіл. Фреска Стелі Сикстинської капели (зображення: Вікіпедія)
Цього дня забороняється сушити білизну на вулиці, оскільки наші предки вірили, що це може спричинити хвороби. Також не варто конфліктувати чи сваритися, адже сварка може тривати довго і мати негативні наслідки.
Сьогодні Дмитрівська поминальна субота у церковному календарі 2024 року - це день вшанування покійних родичів. У цей день віряни відвідують кладовища, щоб помолитися за упокій близьких, а також поминають усіх, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.
Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.
За гороскопом люди, які народилися 19 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 19 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла та що не можна робити у цей день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.