Церковный праздник 19 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

19 октября православные украинцы чтят память святого пророка Иоила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Пророк Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время социальных и религиозных кризисов, когда народ страдал от голода или нашествия саранчи. Его послание призывает к покаянию, восстановлению и возвращению к Богу, обещая исцеление земли и благословение.
В книге Иоила нашествие саранчи представлено как знак Божьего гнева, служа метафорой наказания за грехи. Одним из ключевых обещаний является излияние Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием для христианской традиции, в частности в контексте Пятидесятницы. Иоил оставил значительный след в библейской традиции и его слова активно используются в проповедях и литературе, исследующей темы покаяния и надежды.
Иоил. Фреска Потолка Сикстинской капеллы (изображение: Википедия)
В этот день запрещается сушить белье на улице, поскольку наши предки верили, что это может вызвать болезни. Также не стоит конфликтовать или ссориться, ведь ссора может длиться долго и иметь негативные последствия.
Сегодня Дмитровская поминальная суббота в церковном календаре 2024 - это день чествования покойных родственников. В этот день верующие посещают кладбища, чтобы помолиться за упокой близких, а также поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.
Завтра именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.
По гороскопу люди, родившиеся 19 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 19 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила и что нельзя делать в этот день.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.