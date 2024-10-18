Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
19 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого пророка Йоіла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 19 жовтня у церковному календарі
Пророк Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час соціальних і релігійних криз, коли народ страждав від голоду або нашестя сарани. Його послання закликає до покаяння, відновлення та повернення до Бога, обіцяючи зцілення землі та благословення.
У книзі Йоіла нашестві сарани представлено як знак Божого гніву, слугуючи метафорою покарання за гріхи. Однією з ключових обіцянок є виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням для християнської традиції, зокрема в контексті П'ятдесятниці. Йоіл залишив значний слід у біблійній традиції, і його слова активно використовуються в проповідях і літературі, що досліджує теми покаяння і надії.
Йоіл. Фреска Стелі Сикстинської капели (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити
- Сваритися, лихословити
- Відмовляти у допомозі
- Залишати вікна відчиненими
Цього дня забороняється сушити білизну на вулиці, оскільки наші предки вірили, що це може спричинити хвороби. Також не варто конфліктувати чи сваритися, адже сварка може тривати довго і мати негативні наслідки.
Народні прикмети і традиції 19 жовтня
- Немає вітру - скоро буде похолодання
- Червоний захід сонця - буде холодно
- Холодно та пішов дощ - до пізньої зими
- Йде сніг - взимку буде багато снігу.
Сьогодні Дмитрівська поминальна субота у церковному календарі 2024 року - це день вшанування покійних родичів. У цей день віряни відвідують кладовища, щоб помолитися за упокій близьких, а також поминають усіх, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.
У кого день ангела 19 жовтня
Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.
За гороскопом люди, які народилися 19 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 19 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День працівників целюлозно-паперової промисловості
- Міжнародний день ремонту
- Міжнародний день джина з тоніком.
Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла та що не можна робити у цей день.
Також читайте, чому темніє хрестик згідно з забобонами і церквою.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.