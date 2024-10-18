Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 19 жовтня у церковному календарі

Пророк Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час соціальних і релігійних криз, коли народ страждав від голоду або нашестя сарани. Його послання закликає до покаяння, відновлення та повернення до Бога, обіцяючи зцілення землі та благословення.

У книзі Йоіла нашестві сарани представлено як знак Божого гніву, слугуючи метафорою покарання за гріхи. Однією з ключових обіцянок є виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням для християнської традиції, зокрема в контексті П'ятдесятниці. Йоіл залишив значний слід у біблійній традиції, і його слова активно використовуються в проповідях і літературі, що досліджує теми покаяння і надії.

Йоіл. Фреска Стелі Сикстинської капели (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Відмовляти у допомозі

Залишати вікна відчиненими

Цього дня забороняється сушити білизну на вулиці, оскільки наші предки вірили, що це може спричинити хвороби. Також не варто конфліктувати чи сваритися, адже сварка може тривати довго і мати негативні наслідки.

Народні прикмети і традиції 19 жовтня

Немає вітру - скоро буде похолодання

Червоний захід сонця - буде холодно

Холодно та пішов дощ - до пізньої зими

Йде сніг - взимку буде багато снігу.

Сьогодні Дмитрівська поминальна субота у церковному календарі 2024 року - це день вшанування покійних родичів. У цей день віряни відвідують кладовища, щоб помолитися за упокій близьких, а також поминають усіх, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.

У кого день ангела 19 жовтня

Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 19 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 19 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: