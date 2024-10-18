ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

П'ятниця 18 жовтня 2024 23:31
UA EN RU
Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 19 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

19 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого пророка Йоіла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 19 жовтня у церковному календарі

Пророк Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час соціальних і релігійних криз, коли народ страждав від голоду або нашестя сарани. Його послання закликає до покаяння, відновлення та повернення до Бога, обіцяючи зцілення землі та благословення.

У книзі Йоіла нашестві сарани представлено як знак Божого гніву, слугуючи метафорою покарання за гріхи. Однією з ключових обіцянок є виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням для християнської традиції, зокрема в контексті П'ятдесятниці. Йоіл залишив значний слід у біблійній традиції, і його слова активно використовуються в проповідях і літературі, що досліджує теми покаяння і надії.

Церковне свято 19 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Йоіл. Фреска Стелі Сикстинської капели (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити
  • Відмовляти у допомозі
  • Залишати вікна відчиненими

Цього дня забороняється сушити білизну на вулиці, оскільки наші предки вірили, що це може спричинити хвороби. Також не варто конфліктувати чи сваритися, адже сварка може тривати довго і мати негативні наслідки.

Народні прикмети і традиції 19 жовтня

  • Немає вітру - скоро буде похолодання
  • Червоний захід сонця - буде холодно
  • Холодно та пішов дощ - до пізньої зими
  • Йде сніг - взимку буде багато снігу.

Сьогодні Дмитрівська поминальна субота у церковному календарі 2024 року - це день вшанування покійних родичів. У цей день віряни відвідують кладовища, щоб помолитися за упокій близьких, а також поминають усіх, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.

У кого день ангела 19 жовтня

Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 19 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 19 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівників целюлозно-паперової промисловості
  • Міжнародний день ремонту
  • Міжнародний день джина з тоніком.

Раніше ми розказували про Собор архистратига Михаїла та що не можна робити у цей день.

Також читайте, чому темніє хрестик згідно з забобонами і церквою.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку