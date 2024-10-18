Церковный праздник 19 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 19 октября в церковном календаре

Пророк Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время социальных и религиозных кризисов, когда народ страдал от голода или нашествия саранчи. Его послание призывает к покаянию, восстановлению и возвращению к Богу, обещая исцеление земли и благословение.

В книге Иоила нашествие саранчи представлено как знак Божьего гнева, служа метафорой наказания за грехи. Одним из ключевых обещаний является излияние Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием для христианской традиции, в частности в контексте Пятидесятницы. Иоил оставил значительный след в библейской традиции и его слова активно используются в проповедях и литературе, исследующей темы покаяния и надежды.

Иоил. Фреска Потолка Сикстинской капеллы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Ссориться, злословить

Отказывать в помощи

Оставлять окна открытыми

В этот день запрещается сушить белье на улице, поскольку наши предки верили, что это может вызвать болезни. Также не стоит конфликтовать или ссориться, ведь ссора может длиться долго и иметь негативные последствия.

Народные приметы и традиции 19 октября

Нет ветра - скоро будет похолодание

Красный закат - будет холодно

Холодно и пошел дождь - к поздней зимы

Идет снег - зимой будет много снега.

Сегодня Дмитровская поминальная суббота в церковном календаре 2024 - это день чествования покойных родственников. В этот день верующие посещают кладбища, чтобы помолиться за упокой близких, а также поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.

У кого день ангела 19 октября

Завтра именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 19 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 19 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: