Церковне свято 19 травня: які прикмети і головні забобони

19 травня - третя неділя після Великодня. Сьогодні церква вшановує святих жінок-мироносиць, мученика Парфенія Жовківського та проповідника Іоана, єпископа Готського.
Про важливі заборони та традиції цього дня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Wikipedia.
Святий Парфеній, народжений в Вірменії наприкінці 2 або ж на початку 3 століття, був головним нотаріусом цісаря в Римі.
Після наказу цісаря про катування християн, Парфеній свідомо залишився в місті - де його було страчено за відмову відректися від віри. В 1984 році мощі святого перенесли до Жовкви - українського села, на Галичині.
Проповідника Іоан народився на території Криму в 6 столітті, за віруваннями, в Партеніті. Згодом Іоан, ставши єпископом, очолив єпархію і відновлював традицію вшанування ікон.
Жінками-мироносицями називають жінок, які прийшли до Гробу Господнього, в ніч Воскресіння, аби намастити ароматними маслами тіло Христа.
Коли жінки - Марія Клеопова, Марія Магдалина ,Соломія, Марфа та Марія, Іоанна та Сусанна - підійшли до Гробу, до них прибув ангел з вісткою про воскресіння Ісуса.
За традиціями, цього дня жінки ходили до церкви - а також збиралися компаніями і святкували.
Відсьогодні в церквах щонеділі, до віддання Пасхи, на ранній службі перед канонами співають великодній і богородичний канон.
Пращури сьогодні саджали огірки - вважали, що тоді вони вродять і дадуть гарний врожай. Вірять і в те, що людина, народжена в цей день, буде консервативна і відрізнятиметься любов'ю до родини.
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