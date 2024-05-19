Церковне свято 19 травня: які прикмети і головні забобони

Історія свята

Святий Парфеній, народжений в Вірменії наприкінці 2 або ж на початку 3 століття, був головним нотаріусом цісаря в Римі.

Після наказу цісаря про катування християн, Парфеній свідомо залишився в місті - де його було страчено за відмову відректися від віри. В 1984 році мощі святого перенесли до Жовкви - українського села, на Галичині.

Проповідника Іоан народився на території Криму в 6 столітті, за віруваннями, в Партеніті. Згодом Іоан, ставши єпископом, очолив єпархію і відновлював традицію вшанування ікон.

Жінками-мироносицями називають жінок, які прийшли до Гробу Господнього, в ніч Воскресіння, аби намастити ароматними маслами тіло Христа.

Коли жінки - Марія Клеопова, Марія Магдалина ,Соломія, Марфа та Марія, Іоанна та Сусанна - підійшли до Гробу, до них прибув ангел з вісткою про воскресіння Ісуса.

За традиціями, цього дня жінки ходили до церкви - а також збиралися компаніями і святкували.

Відсьогодні в церквах щонеділі, до віддання Пасхи, на ранній службі перед канонами співають великодній і богородичний канон.

Пращури сьогодні саджали огірки - вважали, що тоді вони вродять і дадуть гарний врожай. Вірять і в те, що людина, народжена в цей день, буде консервативна і відрізнятиметься любов'ю до родини.

Народні прикмети цього дня

Якщо йде дощ - наступні 30 днів буде сухо.

Сьогодні холодно - тепла не буде ще днів 40.

19 травня ворони, сидячи, дивляться в один бік - скоро буде сильний вітер.

Що не можна робити 19 травня

Сьогодні не можна проводити день нерішуче, пасивно.

Не радять цього дня ні з ким сваритися.

19 травня не можна кидати справи незавершеними.

Варто допомагати, але не розв'язувати чужі проблеми.

У кого сьогодні іменини

Сьогодні день ангела відзначають: Іван, Павло, Василь, Дмитро, Матвій, Олександр, Андрій, Віктор, Максим, Сергій, Григорій, Анастасія.