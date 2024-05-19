Церковный праздник 19 мая: какие приметы и главные суеверия

История праздника

Святой Парфений, рожденный в Армении в конце 2 или начале 3 века, был главным нотариусом императора в Риме.

После приказа императора о пытках христиан, Парфений сознательно остался в городе - где он был казнен за отказ отречься от веры. В 1984 году мощи святого перенесли в Жовкву - украинского села, на Галичине.

Проповедник Иоанн родился на территории Крыма в 6 веке, по верованиям, в Партените. Впоследствии Иоанн, став епископом, возглавил епархию и восстанавливал традицию почитания икон.

Женами-мироносицами называют женщин, пришедших к Гробу Господню, в ночь Воскресения, чтобы смазать ароматными маслами тело Христа.

Когда женщины - Мария Клеопова, Мария Магдалина, Соломия, Марфа и Мария, Иоанна и Сусанна - подошли к Гробу, к ним прибыл ангел с известием о воскресении Иисуса.

По традиции, в этот день женщины ходили в церковь - а также собирались компаниями и праздновали.

Отныне в церквях по воскресеньям, к отданию Пасхи, на ранней службе перед канонами поют пасхальный и богородичный канон.

Предки сегодня сажали огурцы - считали, что тогда они дадут хороший урожай. Верят и в то, что человек, рожденный в этот день, будет консервативным и будет отличаться любовью к семье.

Народные приметы этого дня

Если идет дождь - следующие 30 дней будет сухо.

Сегодня холодно - тепла не будет еще дней 40.

19 мая вороны, сидя, смотрят в одну сторону - скоро будет сильный ветер.

Что нельзя делать 19 мая

Сегодня нельзя проводить день нерешительно, пассивно.

Не советуют в этот день ни с кем ссориться.

19 мая нельзя бросать дела незавершенными.

Следует помогать, но не решать чужие проблемы.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают: Иоанн, Павел, Василий, Дмитрий, Матвей, Александр, Андрей, Виктор, Максим, Сергей, Григорий, Анастасия.