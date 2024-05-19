RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 19 мая: какие приметы и главные суеверия

Какой праздник 19 мая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

19 мая - третье воскресенье после Пасхи. Сегодня церковь почитает святых жен-мироносиц, мученика Парфения Жовковского и проповедника Иоанна, епископа Готского.

О важных запретах и традициях этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Wikipedia.

История праздника

Святой Парфений, рожденный в Армении в конце 2 или начале 3 века, был главным нотариусом императора в Риме.

После приказа императора о пытках христиан, Парфений сознательно остался в городе - где он был казнен за отказ отречься от веры. В 1984 году мощи святого перенесли в Жовкву - украинского села, на Галичине.

Проповедник Иоанн родился на территории Крыма в 6 веке, по верованиям, в Партените. Впоследствии Иоанн, став епископом, возглавил епархию и восстанавливал традицию почитания икон.

Женами-мироносицами называют женщин, пришедших к Гробу Господню, в ночь Воскресения, чтобы смазать ароматными маслами тело Христа.

Когда женщины - Мария Клеопова, Мария Магдалина, Соломия, Марфа и Мария, Иоанна и Сусанна - подошли к Гробу, к ним прибыл ангел с известием о воскресении Иисуса.

По традиции, в этот день женщины ходили в церковь - а также собирались компаниями и праздновали.

Отныне в церквях по воскресеньям, к отданию Пасхи, на ранней службе перед канонами поют пасхальный и богородичный канон.

Предки сегодня сажали огурцы - считали, что тогда они дадут хороший урожай. Верят и в то, что человек, рожденный в этот день, будет консервативным и будет отличаться любовью к семье.

Народные приметы этого дня

  • Если идет дождь - следующие 30 дней будет сухо.
  • Сегодня холодно - тепла не будет еще дней 40.
  • 19 мая вороны, сидя, смотрят в одну сторону - скоро будет сильный ветер.

Что нельзя делать 19 мая

  • Сегодня нельзя проводить день нерешительно, пассивно.
  • Не советуют в этот день ни с кем ссориться.
  • 19 мая нельзя бросать дела незавершенными.
  • Следует помогать, но не решать чужие проблемы.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают: Иоанн, Павел, Василий, Дмитрий, Матвей, Александр, Андрей, Виктор, Максим, Сергей, Григорий, Анастасия.

Раньше мы писали о том, когда родительские субботы в 2024 году.

А также рассказывали о том, когда будет Троица в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники