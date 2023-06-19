Церковне свято 19 червня: що не можна робити в цей особливий день, а що - обов'язково

19 червня 2023 року українці за православним календарем вшановують пам'ять Іларіона Долмацького. В народі цей день називають Ларіон Пропольнік, і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити в цей день, як помолитися, і на які прикмети звернути увагу - в матеріалі Styler далі.

Традиції 19 червня, що треба зробити

Колись в цей день було прийнято виходити в поле і прополювати його від бур’янів. Люди вірили, якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біди.

Також вважалося, що бур'ян можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повню така робота марна, оскільки бур'яни незабаром знову виростуть.

Крім того в цей день наші предки шанували зерно і хлібні посіви. Святому Іларіону молилися про гарний врожай хліба.

У цю дату можна пом'янути померлих рідних, помолитися за їх душу.

Колись на Іларіона дотримувалися посту, щоб вшанувати пам'ять святого. Вірили, що Бог нагородить тих, хто буде вживати тільки пісну їжу в цей день.

Що не можна робити на Ларіона

Вважається, що і цей день в жодному разі не можна викидати залишки зі столу. Краще за все зайве віддати тим, хто цього потребує.

У городі не можна забувати бур'яни, навіть вирвані, інакше вони не виведуться, а врожаю не буде.

Звісно ж не можна сваритися, лихословити, бажати зла, також не можна ображатися, а якщо хтось намагається вас образити, його варто пробачити.

Колись наші пращури вірили, що в цей день не варто пасти корів, овець та інших тварин.

Якщо дата випала на повний місяць, то не можна працювати в городі. На щастя, у червні повня була 4-го числа.

Якщо в цей день проводяться поминки, то на них ні в якому разі не можна пити спиртне і сваритися.

19 червня варто поратися на городі, але не на повню (фото: freepik)

Головні прикмети на сьогодні

Дує північний вітер - влітку буде багато опадів.

Дме вітер в східному напрямку - літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері - можна розраховувати на хорошу погоду.

Різко похолодало - значить скоро погода зміниться на краще.

Грім сьогодні віщує дощі.

Вранці грім чутно - ввечері дощ буде.

Ясна погода - зерно буде крупне.

День ангела сьогодні святкують:

Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.

Як помолитися за гарний врожай і добробут