Церковный праздник 19 июня: что нельзя делать в этот особенный день, а что - обязательно
19 июня 2023 года украинцы по православному календарю чтят память Иллариона Долмацкого. В народе этот день называли Ларион Пропольник, и он имеет особенные традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день, как помолиться, и на какие приметы обратить внимание - в материале Styler дальше.
Традиции 19 июня, что нужно сделать
Когда-то в этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Люди верили, если вовремя не справиться с ними, это принесет беды.
Также считалось, что сорняк можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полнолуние такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.
Кроме того, в этот день наши предки почитали зерно и хлебные посевы. Святому Иллариону молились о хорошем урожае хлеба.
В эту дату можно помянуть усопших родных, помолиться за их душу.
Когда-то на Иллариона соблюдали пост, чтобы почтить память святого. Верили, что Бог наградит тех, кто будет употреблять только постную пищу в этот день.
Что нельзя делать на Лариона
Считается, что и в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки со стола. Лучше всего лишнее отдать тем, кто в этом нуждается.
В огороде нельзя забывать сорняки, даже вырванные, иначе они не выведутся, а урожая не будет.
Конечно же нельзя ссориться, злословить, желать зла, тоже нельзя обижаться, а если кто пытается вас оскорбить, его стоит простить.
Когда-то наши предки считали, что в этот день нельзя пасти коров, овец и других животных.
Если дата выпала на полнолуние, то нельзя работать в огороде. К счастью, в июне полнолуние было 4-го числа.
Если в этот день проводятся поминки, то на них ни в коем случае нельзя пить спиртное и ссориться.
19 июня стоит заниматься огородом, но не на полнолуние (фото: freepik)
Главные приметы на сегодня
- Дует северный ветер - летом будет много осадков.
- Дует ветер в восточном направлении - лето будет дождливым.
- Жуки летают вечером - можно рассчитывать на хорошую погоду.
- Резко похолодало - значит скоро погода изменится к лучшему.
- Гром сегодня предвещает дожди.
- Утром гром слышно - вечером дождь будет.
- Ясная погода - зерно будет крупное.
День ангела сегодня празднуют:
Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасий, Протас, Ромуальд.
Как помолиться за хороший урожай и благополучие
Сотворитель мира, повели земли Твоей, чтобы она была плодотворной и принесла многочисленные плоды. Пусть Твои росы и солнце, дождь и погода сделают ее урожайной.
Господи, мы посеяли Твое зерно, преданное Твоему покрову и Провидению, орошенное потом Твоего народа. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, Господи и Отче наш!
Просим Тебя об этом, Боже в Троице Святой Единый, которому честь, хвала и благодарение ныне и во веки веков.
Аминь.
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