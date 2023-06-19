Церковный праздник 19 июня: что нельзя делать в этот особенный день, а что - обязательно

19 июня 2023 года украинцы по православному календарю чтят память Иллариона Долмацкого. В народе этот день называли Ларион Пропольник, и он имеет особенные традиции.

Что можно и нельзя делать в этот день, как помолиться, и на какие приметы обратить внимание - в материале Styler дальше.

Традиции 19 июня, что нужно сделать

Когда-то в этот день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Люди верили, если вовремя не справиться с ними, это принесет беды.

Также считалось, что сорняк можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полнолуние такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.

Кроме того, в этот день наши предки почитали зерно и хлебные посевы. Святому Иллариону молились о хорошем урожае хлеба.

В эту дату можно помянуть усопших родных, помолиться за их душу.

Когда-то на Иллариона соблюдали пост, чтобы почтить память святого. Верили, что Бог наградит тех, кто будет употреблять только постную пищу в этот день.

Что нельзя делать на Лариона

Считается, что и в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки со стола. Лучше всего лишнее отдать тем, кто в этом нуждается.

В огороде нельзя забывать сорняки, даже вырванные, иначе они не выведутся, а урожая не будет.

Конечно же нельзя ссориться, злословить, желать зла, тоже нельзя обижаться, а если кто пытается вас оскорбить, его стоит простить.

Когда-то наши предки считали, что в этот день нельзя пасти коров, овец и других животных.

Если дата выпала на полнолуние, то нельзя работать в огороде. К счастью, в июне полнолуние было 4-го числа.

Если в этот день проводятся поминки, то на них ни в коем случае нельзя пить спиртное и ссориться.

19 июня стоит заниматься огородом, но не на полнолуние (фото: freepik)

Главные приметы на сегодня

Дует северный ветер - летом будет много осадков.

Дует ветер в восточном направлении - лето будет дождливым.

Жуки летают вечером - можно рассчитывать на хорошую погоду.

Резко похолодало - значит скоро погода изменится к лучшему.

Гром сегодня предвещает дожди.

Утром гром слышно - вечером дождь будет.

Ясная погода - зерно будет крупное.

День ангела сегодня празднуют:

Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасий, Протас, Ромуальд.

Как помолиться за хороший урожай и благополучие