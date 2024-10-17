Церковне свято 18 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

18 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Луки за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
За переказами Лука народився в язичницькій родині. Він був лікарем, що свідчить про його освіту та добрі знання медицини.
Лука супроводжував апостола Павла під час його подорожей і допомагав йому в служінні. Він був не тільки лікарем, але й вірним учнем. Лука написав своє Євангеліє спеціально для язичників, щоб розповісти їм про Ісуса Христа.
У своєму тексті він підкреслював милосердя, любов до ближнього та справедливість. В іншій книзі, "Діяннях Апостолів", він описав розвиток ранньої церкви та діяльність апостолів після вознесіння Христа, показуючи дію Святого Духа. Помер мучеником у Греції.
Євангеліст Лука, апостол від 70-ти (зображення: Вікіпедія)
У цей день парам слід уникати сварок, адже конфлікти можуть затягнутися на рік або навіть зруйнувати стосунки. Також заборонено підіймати щось із землі, щоб не взяти на себе чужі неприємності.
У цей день зазвичай проводили галасливі ярмарки, де продавали овочі, переважно цибулю. Люди готували з неї різні страви, та особливо популярними були пироги.
Завтра іменини святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
За гороскопом люди, які народилися 18 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 18 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.