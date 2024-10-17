Церковне свято 18 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 18 жовтня у церковному календарі

За переказами Лука народився в язичницькій родині. Він був лікарем, що свідчить про його освіту та добрі знання медицини.

Лука супроводжував апостола Павла під час його подорожей і допомагав йому в служінні. Він був не тільки лікарем, але й вірним учнем. Лука написав своє Євангеліє спеціально для язичників, щоб розповісти їм про Ісуса Христа.

У своєму тексті він підкреслював милосердя, любов до ближнього та справедливість. В іншій книзі, "Діяннях Апостолів", він описав розвиток ранньої церкви та діяльність апостолів після вознесіння Христа, показуючи дію Святого Духа. Помер мучеником у Греції.

Євангеліст Лука, апостол від 70-ти (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Сваритися і пліткувати

Куштувати гострі страви

Займати гроші в борг

Хвалитися досягненнями.

У цей день парам слід уникати сварок, адже конфлікти можуть затягнутися на рік або навіть зруйнувати стосунки. Також заборонено підіймати щось із землі, щоб не взяти на себе чужі неприємності.

Народні прикмети і традиції 18 жовтня

Весь день немає вітру - найближчим часом похолоднішає

Зранку пішов сніг - слід чекати на теплу зиму

Погода міняється кілька разів на день - таким буде весь жовтень

Небо затягнуте хмарами - скоро почнуться сильні дощі

Багато птахів сидять на деревах - насувається негода

Яскраво виблискує місяць - до ясної погоди

У будинку з’явилися комахи - до м’якої зими.

У цей день зазвичай проводили галасливі ярмарки, де продавали овочі, переважно цибулю. Люди готували з неї різні страви, та особливо популярними були пироги.

У кого день ангела 18 жовтня

Завтра іменини святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

За гороскопом люди, які народилися 18 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 18 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: