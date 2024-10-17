Церковный праздник 18 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

18 октября православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Луки по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
По преданию Лука родился в языческой семье. Он был врачом, свидетельствующим о его образовании и хороших знаниях медицины.
Лука сопровождал апостола Павла во время его путешествий и помогал ему в служении. Он был не только врачом, но и верным учеником. Лука написал свое Евангелие специально для язычников, чтобы рассказать им об Иисусе Христе.
В своем тексте он подчеркивал милосердие, любовь к ближнему и справедливость. В другой книге, "Деяниях Апостолов", он описал развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Христа, показывая действие Святого Духа. Умер мучеником в Греции.
Евангелист Лука, апостол от 70-ти (изображение: Википедия)
В этот день парам следует избегать ссор, ведь конфликты могут затянуться на год или даже разрушить отношения. Также запрещено поднимать что-либо из земли, чтобы не взять на себя чужие неприятности.
В этот день обычно проводили шумные ярмарки, где продавали овощи, преимущественно лук. Люди готовили из нее разные блюда, но особенно популярными были пироги.
Завтра именины празднуют: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.
По гороскопу люди, родившиеся 18 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 18 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.