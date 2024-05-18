Церковне свято 18 травня: які головні прикмети і забобони

В цю суботу, 18 травня, церква згадує святих отців сімох Вселенських соборів. Крім цього, вшановують мученика Феодота Анкирського.

Про важливі традиції цього дня та заборони, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята

Так звані Вселенські Собори, на яких збиралися представники та настоятелі усіх Помісних Церков, затверджували християнські істини та відкидали єресі.

На Соборах також розв'язували питання загальноцерковної важливості - попри тиск імператорів-язичників.

Святий Феодот, якого також вшановують сьогодні, проживав в Анкірі Галатійській (сучасна Анкара), в 3 столітті. Святий відрізнявся добротою і чуйністю, допомагаючи ближнім і наставляючи язичників на шлях християнства, за що зазнав утисків під час правління Діоклетіана.

В ті часи за Господа від рук язичників прийняли смерть сім святих дів, а саме Текуса, тітка Феодота, Мотрона, Іулія. Клавдія, Фаїна, Євфрасія та Олександра.

Феодота, який поховав тіла святих дів, було страчено за наказом імператора - та згодом на місці поховання святого звели церкву.

Народні прикмети цього дня

Якщо ясен ще не розпустив листя, на відміну від дуба - літо буде посушливе.

18 травня дубове листя повністю розкрите - буде гарний врожай.

Ввечері сьогодні є великі хмари - погода псуватиметься.

Якщо сьогодні сонце бліднішає на заході - дощитиме.

18 травня зозуля кукує без зупинки - дні будуть теплими.

Головні заборони дня

18 травня не варто починати важких справ.

Не можна також розпочинати нові справи, не закінчуючи їх.

Сьогодні не бажано стригти нігті або волосся.

Не варто стримувати позитивні емоції.

У кого сьогодні день ангела

В суботу, 18 травня, іменини святкують: Андрій, Олександра, Василь, Богдан, Юлія, Денис, Лев, Клавдія, Христина, Фаїна.