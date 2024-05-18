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Церковный праздник 18 мая: какие главные приметы и предрассудки

Суббота 18 мая 2024 06:00
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Церковный праздник 18 мая: какие главные приметы и предрассудки Какой церковный праздник 18 мая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

В эту субботу, 18 мая, церковь вспоминает святых отцов семерых Вселенских соборов. Кроме этого, почитают мученика Феодота Анкирского.

О важных традициях этого дня и запретах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, сайт "Ближче до Бога".

История праздника

Так называемые Вселенские Соборы, на которых собирались представители и настоятели всех Поместных Церквей, утверждали христианские истины и отвергали ереси.

На Соборах также решали вопросы общецерковной важности - несмотря на давление императоров-язычников.

Святой Феодот, которого также почитают сегодня, проживал в Галатийской Анкире (современная Анкара), в 3 веке. Святой отличался добротой и чуткостью, помогая ближним и наставляя язычников на путь христианства, за что испытывал притеснения во время правления Диоклетиана.

В то время за Господа от рук язычников приняли смерть семь святых дев, а именно Текуса, тетя Феодота, Матрена, Иулия. Клавдия, Фаина, Евфросия и Александра.

Феодот, похоронивший тела святых дев, был казнен по приказу императора - но впоследствии на месте погребения святого возвели церковь.

Народные приметы этого дня

  • Если ясень еще не распустил листья, в отличие от дуба - лето будет засушливое.
  • 18 мая дубовые листья полностью раскрыты - будет хороший урожай.
  • Вечером сегодня есть облака - погода будет портиться.
  • Если сегодня солнце бледнеет на закате - будет дождь.
  • 18 мая кукушка кукует без остановки - дни будут теплыми.

Главные запреты дня

  • 18 мая не стоит начинать трудные дела.
  • Нельзя также начинать новые дела, не заканчивая их.
  • Сегодня не желательно стричь ногти или волосы.
  • Не следует сдерживать положительные эмоции.

У кого сегодня день ангела

В субботу, 18 мая, именины празднуют: Андрей, Александра, Василий, Богдан, Юлия, Денис, Лев, Клавдия, Кристина, Фаина.

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