Червона гірка, Проводи, Гробки, Радониця: коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити

Поминальні дні - це дуже важлива традиція в Україні. У церковному календарі існують спеціальні дати для згадування померлих та відвідування цвинтарів. Ще у такі дні обов'язково замовляють службу та моляться за упокій душі.

Коли будуть найголовніші поминальні дні року та що обов'язково потрібно зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли будуть поминальні дні

Через тиждень після Великодня наступає череда поминальних днів, які називаються Проводами, Гробками або Червоною гірко. Офіційна назва - Радониця чи Батьківські дні. За традицією, у ці дні українці згадують померлих рідних та близьких, відвідують кладовища та храми.

Червона гірка (Фоміна неділя) - неділя, 12 травня

Проводи - понеділок, 13 травня

Радониця - вівторок, 14 травня. Вона завжди припадає на 9 день після Великодня.

Традиції поминальних днів

Загально Гробки тривають 3-4 дні й цього року це буде з 12 по 15 травня. Такі дні зазвичай проводять у тиші та спокої, всі святкування та веселощі залишають на інші дні.

Обов'язково замовляється у церкві служба за померлими та пишеться спеціальна записка з іменами для поминання. У багатьох церквах є можливість поставити свічку за упокій душі. Якщо відвідати храм немає можливості - свічку ставлять перед портретом померлого вдома та читають молитву.

На такі служби часто приносять хліб, крупи, сіль, борошно, печиво чи солодощі - для нужденних, які помоляться за померлих.

Після богослужіння потрібно відвідати цвинтар та навести лад на могилах та навколо, приносять квіти.

Інколи на цвинтар запрошують священника для проведення панахиди. Але частіше - запалюють свічку, лампадку та моляться за упокій душі померлих.

У поминальні дні здавна вважалося добрим знаком зробити щось хороше - подати милостиню, зібрати поминальну трапезу, допомогти тому, хто цього потребує.

Померлих заведено згадувати добрим словом, певні історії з їхнього життя. А от з образами чи чимось поганим - згадувати не можна.

Крім того, у поминальні дні заборонено:

Сваритися

Ображати одне одного

Влаштовувати галасливі поминки

Розпивати алкоголь на цвинтарі

Встановлювати пам'ятники

Поминальні дні у травні 2024 року

Цього року у поминальні дні біля кладовищ будуть чергувати поліцейські й вони можуть перевіряти людей. Також українцям нагадали, що відвідувати цвинтарі чи ні - це справа та вибір кожного. Однак варто пам'ятати, що це відкрита місцевість та підвищений ризик. А укриттів поруч майже ніде нема.

В деяких регіонах діє заборона на відвідування кладовищ - у Житомирській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Чернігівській області визначили чітко місця, де люди можуть відвідати могили померлих.

Українців у прифронтових регіонах закликали уникати кладовищ у поминальні дні й це безпосередньо пов'язано з безпекою.