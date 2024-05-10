Червона гірка, Проводи, Гробки, Радониця: коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити
Поминальні дні - це дуже важлива традиція в Україні. У церковному календарі існують спеціальні дати для згадування померлих та відвідування цвинтарів. Ще у такі дні обов'язково замовляють службу та моляться за упокій душі.
Коли будуть найголовніші поминальні дні року та що обов'язково потрібно зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Церковний календар, Православ'я, Chas, сайт ПЦУ, Місячний календар.
Коли будуть поминальні дні
Через тиждень після Великодня наступає череда поминальних днів, які називаються Проводами, Гробками або Червоною гірко. Офіційна назва - Радониця чи Батьківські дні. За традицією, у ці дні українці згадують померлих рідних та близьких, відвідують кладовища та храми.
Червона гірка (Фоміна неділя) - неділя, 12 травня
Проводи - понеділок, 13 травня
Радониця - вівторок, 14 травня. Вона завжди припадає на 9 день після Великодня.
Традиції поминальних днів
Загально Гробки тривають 3-4 дні й цього року це буде з 12 по 15 травня. Такі дні зазвичай проводять у тиші та спокої, всі святкування та веселощі залишають на інші дні.
Обов'язково замовляється у церкві служба за померлими та пишеться спеціальна записка з іменами для поминання. У багатьох церквах є можливість поставити свічку за упокій душі. Якщо відвідати храм немає можливості - свічку ставлять перед портретом померлого вдома та читають молитву.
На такі служби часто приносять хліб, крупи, сіль, борошно, печиво чи солодощі - для нужденних, які помоляться за померлих.
Після богослужіння потрібно відвідати цвинтар та навести лад на могилах та навколо, приносять квіти.
Інколи на цвинтар запрошують священника для проведення панахиди. Але частіше - запалюють свічку, лампадку та моляться за упокій душі померлих.
У поминальні дні здавна вважалося добрим знаком зробити щось хороше - подати милостиню, зібрати поминальну трапезу, допомогти тому, хто цього потребує.
Померлих заведено згадувати добрим словом, певні історії з їхнього життя. А от з образами чи чимось поганим - згадувати не можна.
Крім того, у поминальні дні заборонено:
- Сваритися
- Ображати одне одного
- Влаштовувати галасливі поминки
- Розпивати алкоголь на цвинтарі
- Встановлювати пам'ятники
Поминальні дні у травні 2024 року
Цього року у поминальні дні біля кладовищ будуть чергувати поліцейські й вони можуть перевіряти людей. Також українцям нагадали, що відвідувати цвинтарі чи ні - це справа та вибір кожного. Однак варто пам'ятати, що це відкрита місцевість та підвищений ризик. А укриттів поруч майже ніде нема.
В деяких регіонах діє заборона на відвідування кладовищ - у Житомирській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Чернігівській області визначили чітко місця, де люди можуть відвідати могили померлих.
Українців у прифронтових регіонах закликали уникати кладовищ у поминальні дні й це безпосередньо пов'язано з безпекою.
Раніше ми писали про всі дати поминальних днів у 2024 році.
А ще розповідали про те, яких традицій потрібно дотримуватися у перший тиждень після Великодня.