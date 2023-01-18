Церковне свято 18 січня: що категорично не можна робити напередодні Хрещення, у кого іменини

18 січня – це Хрещенський Святвечір, ще цей день називають Голодна кутя.
Про всі прикмети та заборони 18 січня, а також у когось день ангела - ми розповімо в матеріалі Styler.
В Україні переддень свята часто називають саме "Голодна кутя", а все тому, що протягом усього дня віруючі постують. Дозволяється лише пити воду.
За святковий стіл сідають із появою на небі першої вечірньої зірки. А до вечері готують лише пісні страви, серед яких особливе місце належить куті.
До свята Водохреща завчасно слід було прибратися та випрати. 19 січня всю доступну воду вважали освяченою, і використовувати її для побутових потреб було заборонено.
Тому в Хрещенський святвечір намагалися встигнути зробити всі справи, пов'язані зі прибиранням. Інша причина – народні забобони про те, що напередодні Хрещення Господнього активізується нечиста сила. Тому в будинку особливо ретельно вичищали кути, а потім окропляли їх святою водою – вірили, що в пильних кутах можуть причаїтися чорти.
18 січня день ангела святкують Аполлінарія, Григорій, Лук'ян, Міна, Роман, Тетяна та Хома.
Раніше ми писали про всіцерковні свята лютого 2023 року.
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