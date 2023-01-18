Церковный праздник 18 января: что категорически нельзя делать в канун Крещения, у кого именины

18 января - это Крещенский Святвечер или еще этот день называют Голодная кутья.
Обо всех приметах и запретах 18 января, а также у кого день ангела - мы расскажем в материале Styler.
В Украине канун праздника часто называют именно "Голодная кутья", а все потому, что на протяжении всего дня верующие постятся. Разрешается только пить воду.
За праздничный стол садятся с появлением на небе первой вечерней звезды. А к ужину готовят только постные блюда, среди которых особое место принадлежит кутье.
До праздника Крещения заранее следовало убраться и постирать. 19 января всю доступную воду считали освященной, и использовать ее для для бытовых нужд было запрещено.
Поэтому в Крещенский сочельник старались успеть сделать все дела, связанные с уборкой. Другая причина – народное суеверие о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила. Поэтому в доме особенно тщательно вычищали углы, а затем окропляли их святой водой – верили, что в пыльных углах могут притаиться черти.
18 января день ангела празднуют Аполлинария, Григорий, Лукьян, Мина, Роман, Татьяна и Фома.
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