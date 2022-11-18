Свято 18 листопада: що краще не робити цього дня, а кого привітати з днем ангела

Головні прикмети цієї дати

Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною;

Імла вкрила місяць - до довгої негоди;

Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної;

Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига;

Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб залучити нареченого у свій будинок.

Хлопці своєю чергою теж виявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які іноді тривали до самого ранку.

Що не можна робити цього дня

Не бажано ухвалювати цього дня важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ;

Не підписуйте цього дня жодні документи - до біди;

Не робити великих покупок цього дня, адже вони не будуть служити довго.

Іменинники цього дня

День ангела відзначають Григорій, Гаврило, Тихон та Тимофій.