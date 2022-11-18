Свято 18 листопада: що краще не робити цього дня, а кого привітати з днем ангела

18 листопада православні вшановують пам'ять святителя Іони. У народі свято називають "День Іони". Також відзначають День сержанта Збройних Сил України. У цей день вшановують відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу.
Про всі прикмети цього дня - читайте у матеріалі Styler.
У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб залучити нареченого у свій будинок.
Хлопці своєю чергою теж виявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які іноді тривали до самого ранку.
День ангела відзначають Григорій, Гаврило, Тихон та Тимофій.
Нагадаємо, що нещодавно з'явився календар вихідних та робітників грудня 2022 року.
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