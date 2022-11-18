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Свято 18 листопада: що краще не робити цього дня, а кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

18 листопада православні вшановують пам'ять святителя Іони. У народі свято називають "День Іони". Також відзначають День сержанта Збройних Сил України. У цей день вшановують відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу.

Про всі прикмети цього дня - читайте у матеріалі Styler.

Головні прикмети цієї дати

  • Якщо в день Іони падає сніг, то зима буде сніжною;
  • Імла вкрила місяць - до довгої негоди;
  • Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довше звичайної;
  • Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром наступить відлига;
  • Якщо сніг йде і лягає нерівно, то майбутній урожай жита буде багатим.

У день Іони дівчата зазвичай молилися святому для того, щоб знайти хороших чоловіків. Було заведено розкидати у дворі монетки, щоб залучити нареченого у свій будинок.

Хлопці своєю чергою теж виявляли активність і запрошували дівчат на гуляння, які іноді тривали до самого ранку.

Що не можна робити цього дня

  • Не бажано ухвалювати цього дня важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ;
  • Не підписуйте цього дня жодні документи - до біди;
  • Не робити великих покупок цього дня, адже вони не будуть служити довго.

Іменинники цього дня

День ангела відзначають Григорій, Гаврило, Тихон та Тимофій.

Нагадаємо, що нещодавно з'явився календар вихідних та робітників грудня 2022 року.

Читайте також про всі батьківські суботи листопада 2022.

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