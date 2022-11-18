Праздник 18 ноября: что лучше не делать в этот день, а кого поздравить с днем ангела

Главные приметы этой даты

Если в день Ионы падает снег, то зима будет снежной;

Мгла укрыла луну - к долгой непогоде;

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной;

Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель;

Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.

В день Ионы девочки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.

Ребята в свою очередь тоже проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, которые иногда продолжались до самого утра.

Что нельзя делать в этот день

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел;

Не подписывайте в этот день никакие документы - к беде;

Не делать больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.

Именинники в этот день

День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.