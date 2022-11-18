Праздник 18 ноября: что лучше не делать в этот день, а кого поздравить с днем ангела

18 ноября православные чтят память святителя Ионы. В народе праздник называют "День Ионы". Также отмечают День сержанта Вооруженных сил Украины. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу.
Обо всех приметах этого дня - читайте в материале Styler.
В день Ионы девочки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужчин. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.
Ребята в свою очередь тоже проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, которые иногда продолжались до самого утра.
День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.
Напомним, что недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.
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