Церковне свято 17 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

17 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого пророка Осії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Осія, ймовірно, походив з північного царства Ізраїль, в часи правління царів Єровоама II та інших. Цей період був відзначений економічним процвітанням, але також моральним занепадом. Осія отримав завдання від Бога проголосити народу Ізраїлю його гріхи та закликати до покаяння. Його проповіді фокусувалися на ідолопоклонстві та соціальній несправедливості.
Він також відомий завдяки своїй особистій трагедії. Бог наказав йому одружитися з блудницею Гомером, що стало символом відносин між Ізраїлем і Богом. У цій метафорі народ отримував багато благ, але зраджував Бога, звертаючись до ідолів.
Основні теми книги Осії - це любов Бога до свого народу, заклик до покаяння та обіцянка відновлення. Він порівнює відносини Бога з Ізраїлем із сімейними стосунками, підкреслюючи вірність і зраду. Також він передбачав падіння Ізраїлю, його захоплення ассирійцями та наслідки відступництва народу.
Цього дня люди намагалися не дивитися на небо, оскільки боялися побачити падаючі зірки. Вважалося, що вони є передвісниками нещастя. Також не рекомендувалося брати гроші в борг, адже це могло призвести до фінансових труднощів.
У цей день наші предки завжди готували курятину на вечерю, оскільки ця птиця символізувала достаток і щастя. Для покращення здоров'я вживали куряче серце.
Завтра іменини святкують: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій.
За гороскопом люди, які народилися 17 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 17 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.