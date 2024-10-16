Церковный праздник 17 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

17 октября православные украинцы чтят память святого пророка Осии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль, во времена правления царей Иеровоама II и других. Этот период был отмечен экономическим процветанием, но также нравственным упадком. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию. Его проповеди фокусировались на идолопоклонстве и социальной несправедливости.
Он также известен благодаря своей личной трагедии. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал много благ, но предал Бога, обращаясь к идолам.
Основные темы книги Осии - это любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещание обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными отношениями, подчеркивая верность и предательство. Также он предполагал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.
Пророк Осия, Дуччо ди Буонинсенья (изображение: Википедия)
В этот день люди старались не смотреть на небо, поскольку боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.
Наши предки всегда готовили курятину на ужин, поскольку эта птица символизировала изобилие и счастье. Для улучшения здоровья употребляли куриное сердце.
Завтра именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
По гороскопу люди, родившиеся 17 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 17 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.
Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.