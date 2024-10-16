Церковне свято 17 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 17 жовтня у церковному календарі

Осія, ймовірно, походив з північного царства Ізраїль, в часи правління царів Єровоама II та інших. Цей період був відзначений економічним процвітанням, але також моральним занепадом. Осія отримав завдання від Бога проголосити народу Ізраїлю його гріхи та закликати до покаяння. Його проповіді фокусувалися на ідолопоклонстві та соціальній несправедливості.

Він також відомий завдяки своїй особистій трагедії. Бог наказав йому одружитися з блудницею Гомером, що стало символом відносин між Ізраїлем і Богом. У цій метафорі народ отримував багато благ, але зраджував Бога, звертаючись до ідолів.

Основні теми книги Осії - це любов Бога до свого народу, заклик до покаяння та обіцянка відновлення. Він порівнює відносини Бога з Ізраїлем із сімейними стосунками, підкреслюючи вірність і зраду. Також він передбачав падіння Ізраїлю, його захоплення ассирійцями та наслідки відступництва народу.

Що не можна робити

Сваритися і лихословити

Виливати воду після купання на вулицю

Конфліктувати і пліткувати

Витрачати великі суми грошей.

Цього дня люди намагалися не дивитися на небо, оскільки боялися побачити падаючі зірки. Вважалося, що вони є передвісниками нещастя. Також не рекомендувалося брати гроші в борг, адже це могло призвести до фінансових труднощів.

Народні прикмети і традиції 17 жовтня

Увесь день тепла погода - до м’якої зими

Випав сніг - навесні слід очікувати повінь

На деревах ще є листя - до затяжної зими

На дорогах досі багнюка - зима буде теплою

Небо затягнуло хмарами - чекайте дощів

Яскравий місяць - до сонячної погоди.

У цей день наші предки завжди готували курятину на вечерю, оскільки ця птиця символізувала достаток і щастя. Для покращення здоров'я вживали куряче серце.

У кого день ангела 17 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій.

За гороскопом люди, які народилися 17 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 17 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: