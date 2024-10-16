Церковный праздник 17 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 17 октября в церковном календаре

Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль, во времена правления царей Иеровоама II и других. Этот период был отмечен экономическим процветанием, но также нравственным упадком. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию. Его проповеди фокусировались на идолопоклонстве и социальной несправедливости.

Он также известен благодаря своей личной трагедии. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал много благ, но предал Бога, обращаясь к идолам.

Основные темы книги Осии - это любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещание обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными отношениями, подчеркивая верность и предательство. Также он предполагал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.

Пророк Осия, Дуччо ди Буонинсенья (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Ссориться и злословить

Выливать воду после купания на улицу

Конфликтовать и сплетничать

Тратить большие суммы денег.

В этот день люди старались не смотреть на небо, поскольку боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.

Народные приметы и традиции 17 октября

Весь день теплая погода - к мягкой зиме

Выпал снег - весной следует ожидать наводнение

На деревьях еще есть листья - к затяжной зиме

На дорогах до сих пор грязь - зима будет теплой

Небо затянуло облаками - ждите дождей

Яркий месяц - к солнечной погоде.

Наши предки всегда готовили курятину на ужин, поскольку эта птица символизировала изобилие и счастье. Для улучшения здоровья употребляли куриное сердце.

У кого день ангела 17 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

По гороскопу люди, родившиеся 17 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 17 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: