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Церковный праздник 17 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Среда 16 октября 2024 23:53
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Церковный праздник 17 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 17 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

17 октября православные украинцы чтят память святого пророка Осии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 17 октября в церковном календаре

Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль, во времена правления царей Иеровоама II и других. Этот период был отмечен экономическим процветанием, но также нравственным упадком. Осия получил задачу от Бога провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию. Его проповеди фокусировались на идолопоклонстве и социальной несправедливости.

Он также известен благодаря своей личной трагедии. Бог приказал ему жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал много благ, но предал Бога, обращаясь к идолам.

Основные темы книги Осии - это любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещание обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными отношениями, подчеркивая верность и предательство. Также он предполагал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.

Церковный праздник 17 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Пророк Осия, Дуччо ди Буонинсенья (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

  • Ссориться и злословить
  • Выливать воду после купания на улицу
  • Конфликтовать и сплетничать
  • Тратить большие суммы денег.

В этот день люди старались не смотреть на небо, поскольку боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.

Народные приметы и традиции 17 октября

  • Весь день теплая погода - к мягкой зиме
  • Выпал снег - весной следует ожидать наводнение
  • На деревьях еще есть листья - к затяжной зиме
  • На дорогах до сих пор грязь - зима будет теплой
  • Небо затянуло облаками - ждите дождей
  • Яркий месяц - к солнечной погоде.

Наши предки всегда готовили курятину на ужин, поскольку эта птица символизировала изобилие и счастье. Для улучшения здоровья употребляли куриное сердце.

У кого день ангела 17 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

По гороскопу люди, родившиеся 17 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 17 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
  • Международный день кредитных союзов
  • Всемирный день донорства и трансплантации органов.

Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.

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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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