Церковне свято 17 травня: які головні забобони і прикмети дня

Сьогодні, 17 травня, церква вшановує пам'ять апостола від семидесяти Андроника. Також цього дня згадують святу Юнію.
Про те, що не можна робити та важливі традиції цього дня - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.
За біблійними переказами, апостол Андроник та Юнія, його помічниця, були родичам святого Павла. Тож Юнія та Андроник
допомагали Павлу в його християнській місії.
Андроник також був єпископом в Сирмії Панноньській, проте це не зупиняло його в проповідуванні й іншими країнами. За деякими ж чутками, Андроник повірив у Христа навіть раніше, ніж Павло.
Подорожуючи, Андроник і Юнія навернули до християнства багатьох людей, споруджували нові церкви на місці язичницьких храмів.
До того ж вірили, що Андроник творив дива. Проживши життя, сповнене боротьби проти утисків християн від язичників, Андроник і Юнія померли своєю смертю.
Предки цього дня спостерігали за погодою - по ній визначали, яким буде літо. Вірили й в те, що людина, яка народилася в цей день, зможе заговорювати дощ.
Іменини сьогодні святкують: Степан, Микола, Євдокія, Єфросинія.
До речі, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року.
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