Церковне свято 17 травня: які головні забобони і прикмети дня

Історія та традиції дня

За біблійними переказами, апостол Андроник та Юнія, його помічниця, були родичам святого Павла. Тож Юнія та Андроник

допомагали Павлу в його християнській місії.

Андроник також був єпископом в Сирмії Панноньській, проте це не зупиняло його в проповідуванні й іншими країнами. За деякими ж чутками, Андроник повірив у Христа навіть раніше, ніж Павло.

Подорожуючи, Андроник і Юнія навернули до християнства багатьох людей, споруджували нові церкви на місці язичницьких храмів.

До того ж вірили, що Андроник творив дива. Проживши життя, сповнене боротьби проти утисків християн від язичників, Андроник і Юнія померли своєю смертю.

Предки цього дня спостерігали за погодою - по ній визначали, яким буде літо. Вірили й в те, що людина, яка народилася в цей день, зможе заговорювати дощ.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні місяць росте і дощить - влітку дощитиме.

Вітер дме з півночі - літо буде холодним.

День сьогодні холодний - таким буде і літо.

17 травня бузок, яблуня та горобина в листі й квітах - риба може клювати.

Що не можна робити в цей день

Не варто приймати подарунки на перехресті чи біля дверей.

Не варто лаятися чи наговорювати.

Варто допомагати близьким, проте не слід бути занадто довірливим.

Не варто приймати важливих рішень без обдумувань.

У кого день ангела

Іменини сьогодні святкують: Степан, Микола, Євдокія, Єфросинія.