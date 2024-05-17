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Церковный праздник 17 мая: какие главные суеверия и приметы дня

Какой праздник 17 мая (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сегодня, 17 мая, церковь чтит память апостола от семидесяти Андроника. Также в этот день вспоминают святую Юнию.

О том, что нельзя делать и важные традиции этого дня - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

История и традиции дня

По библейским преданиям апостол Андроник и Юния, его помощница, были родственниками святого Павла. Поэтому Юния и Андроник помогали Павлу в его христианской миссии.

Андроник также был епископом в Паннонской Сирмии, однако это не останавливало его в проповедовании и другими странами. По некоторым же слухам, Андроник поверил в Христа даже раньше, чем Павел.

Путешествуя, Андроник и Юния обратили в христианство многих людей, воздвигали новые церкви на месте языческих храмов.

К тому же верили, что Андроник творил чудеса. Прожив жизнь, полную борьбы против притеснений христиан от язычников, Андроник и Юния умерли своей смертью.

Предки в этот день наблюдали за погодой - по ней определяли, каким будет лето. Верили и в то, что родившийся в этот день человек сможет заговаривать дождь.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня месяц растет и дождит - летом будет дождь.
  • Ветер дует с севера - лето будет холодным.
  • День сегодня холодный - таким будет и лето.
  • 17 мая сирень, яблоня и рябина в листьях и цветах - рыба может клевать.

Что нельзя делать в этот день

  • Не стоит принимать подарки на перекрестке или у дверей.
  • Не стоит ругаться или наговаривать.
  • Следует помогать близким, однако не следует быть слишком доверчивым.
  • Не стоит принимать важные решения без обдумываний.

У кого день ангела

Именины сегодня празднуют: Степан, Николай, Евдокия, Ефросинья.

Кстати, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года.

А также писали о том, когда будет Троица в 2024 году.

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