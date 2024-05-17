Церковный праздник 17 мая: какие главные суеверия и приметы дня

Сегодня, 17 мая, церковь чтит память апостола от семидесяти Андроника. Также в этот день вспоминают святую Юнию.
О том, что нельзя делать и важные традиции этого дня - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.
По библейским преданиям апостол Андроник и Юния, его помощница, были родственниками святого Павла. Поэтому Юния и Андроник помогали Павлу в его христианской миссии.
Андроник также был епископом в Паннонской Сирмии, однако это не останавливало его в проповедовании и другими странами. По некоторым же слухам, Андроник поверил в Христа даже раньше, чем Павел.
Путешествуя, Андроник и Юния обратили в христианство многих людей, воздвигали новые церкви на месте языческих храмов.
К тому же верили, что Андроник творил чудеса. Прожив жизнь, полную борьбы против притеснений христиан от язычников, Андроник и Юния умерли своей смертью.
Предки в этот день наблюдали за погодой - по ней определяли, каким будет лето. Верили и в то, что родившийся в этот день человек сможет заговаривать дождь.
Именины сегодня празднуют: Степан, Николай, Евдокия, Ефросинья.
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