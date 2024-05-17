Церковный праздник 17 мая: какие главные суеверия и приметы дня

История и традиции дня

По библейским преданиям апостол Андроник и Юния, его помощница, были родственниками святого Павла. Поэтому Юния и Андроник помогали Павлу в его христианской миссии.

Андроник также был епископом в Паннонской Сирмии, однако это не останавливало его в проповедовании и другими странами. По некоторым же слухам, Андроник поверил в Христа даже раньше, чем Павел.

Путешествуя, Андроник и Юния обратили в христианство многих людей, воздвигали новые церкви на месте языческих храмов.

К тому же верили, что Андроник творил чудеса. Прожив жизнь, полную борьбы против притеснений христиан от язычников, Андроник и Юния умерли своей смертью.

Предки в этот день наблюдали за погодой - по ней определяли, каким будет лето. Верили и в то, что родившийся в этот день человек сможет заговаривать дождь.

Главные приметы этого дня

Если сегодня месяц растет и дождит - летом будет дождь.

Ветер дует с севера - лето будет холодным.

День сегодня холодный - таким будет и лето.

17 мая сирень, яблоня и рябина в листьях и цветах - рыба может клевать.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит принимать подарки на перекрестке или у дверей.

Не стоит ругаться или наговаривать.

Следует помогать близким, однако не следует быть слишком доверчивым.

Не стоит принимать важные решения без обдумываний.

У кого день ангела

Именины сегодня празднуют: Степан, Николай, Евдокия, Ефросинья.