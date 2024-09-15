Церковне свято 16 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке завтра свято у церковному календарі

Свята великомучениця Євфимія народилася в Халкідоні в родині сенатора Філофрона та його дружини Феодорисіани. Під час гонінь за імператора Діоклетіана в 303 або 304 році, Євфимія відмовилася брати участь у язичницькому святі, за що була арештована і піддана катуванням.

Завдяки Божій допомозі, Євфимія витримала всі тортури та залишалася неушкодженою навіть під час найжорстокіших випробувань. Коли її віддали на поталу звірам, лише одна ведмедиця завдала їй незначної рани, після чого свята відійшла до Господа. Землетрус після її смерті потряс місто Халкідон, а її тіло залишалося нетлінним до поховання.

Євфимія була похована в околицях Халкідона, де згодом збудували храм над її могилою. Мощі святині були перенесені до Олександрії, але знову повернулися в Халкідон. Під час IV Вселенського Собору в 451 році вони стали важливим свідком у вирішенні церковної суперечки.

Мощі святої витримали багато випробувань, включаючи іконоборчі переслідування, і нині вшановуються в Константинополі, де зберігаються в церкві, присвяченій її імені.

Євфимія Халкедонська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Пліткувати або заздрити

Починати нові справи.

Також завтра традиційно відвідують баню всією родиною, щоб забезпечити здоров'я на весь рік.

Народні прикмети і традиції 16 вересня

День теплий і без дощу - до пізньої зими без морозів

Чутно гучний грім - взимку буде мало снігу

Листя пожовкло та не опадає - до затяжної осені

На небі мерехтять зірки - скоро поміняється погода.

На свято Євфимії ворожили на пташиних кістках, визначаючи погоду на зиму: товста кістка з жиром обіцяла холод. Також цього дня жінки збиралися разом, щоб квасити капусту й обмінюватися рецептами.

На Пташину кістку сни, що приснилися, вважалися пророчими та могли здійснитися. Також вважалося, що у цей день не слід цілуватися з ким-небудь, якщо не хочеш розлучитися з цією особою.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: