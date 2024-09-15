Церковный праздник 16 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Праздник 16 сентября - завтра православные украинцы чтят память святой великомученицы Евфимии по новому церковному календарю. В народе этот день называют Евфимия, Птичья кость.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая великомученица Евфимия родилась в Халкидоне в семье сенатора Филофрона и его жены Феодорисианы. Во время гонений за императора Диоклетиана в 303 или 304 году, Евфимия отказалась участвовать в языческом празднике, за что была арестована и подвергнута пыткам.
Благодаря Божьей помощи, Евфимия выдержала все пытки и оставалась невредимой даже во время жесточайших испытаний. Когда ее отдали в жертву зверям, только одна медведица нанесла ей незначительную рану, после чего праздника отошла к Господу. Землетрясение после ее смерти потряс город Халкидон, а ее тело оставалось нетленным до погребения.
Евфимия была похоронена в окрестностях Халкидона, где впоследствии построили храм над ее могилой. Мощи святыни были перенесены в Александрию, но вновь вернулись в Халкидон. Во время IV Вселенского Собора в 451 г. они стали важным свидетелем в разрешении церковного спора.
Мощи святой выдержали много испытаний, включая иконоборческое преследование, и ныне чествуются в Константинополе, где хранятся в церкви, посвященной ее имени.
Евфимия Халкедонская (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также завтра традиционно навещают баню всей семьей, чтобы обеспечить здоровье на весь год.
На праздник Евфимии гадали на птичьих костях, определяя погоду на зиму: толстая кость с жиром обещала холод. Также в этот день женщины собирались, чтобы квасить капусту и обмениваться рецептами.
На Птичью кость приснившиеся сны считались пророческими и могли осуществиться. Также считалось, что в этот день не следует целоваться с кем-нибудь, если не хочешь расстаться с этим лицом.
Завтра именины празднуют: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.