Церковне свято 16 серпня: що категорично не можна робити в день Антона, прикмети

16 серпня у православній церкві день пам'яті преподобного Антонія Римлянина. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то весна буде ранньою.
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У цей день люди вирушали до лісу збирати малину та ожину. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.
Малину давно використовували при застудних захворюваннях, і не тільки. З нею пекли пироги, готували варення, варили узвари.
Також у цей день збирали черемху, яку використовували у лікуванні різних хвороб ШКТ.
Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.
Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не знатиме жодних турбот.
Забирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборона порушити та навести чистоту, у гаманці цілий рік буде так само чисто.
З'ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.
Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім'ю хвороби та нещастя.
Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.
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