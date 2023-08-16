Церковный праздник 16 августа: что категорически нельзя делать в день Антона, приметы

В чем суть праздника

В этот день люди отправлялись в лес собирать малину и ежевику. Считалось, что ягоды на Малинника приобретают целебные свойства.

Малину издавна использовали при простудных заболеваниях, и не только. С ней пекли пироги, готовили варенье, варили компоты.

Также в этот день собирали черемуху, которую использовали в лечении разных болезней ЖКТ.

Помимо ягод было принято собирать лещину, которая тоже созревала к 16 августа.

Считается, что этот день хорошо подходит для заключения браков, а рожденный в этот день ребенок не будет в жизни знать никаких забот.

Важные приметы на 16 августа

Дует сильный ветер - зима будет холодной.

По погоде в этот день судили о погоде на октябрь.

Сильный и холодный ветер, зима ожидается морозной, теплый - мягкая и снежная.

Облака выстроились в одну линию - к ветряной погоде.

Если плодотворно поработать в огороде, можно рассчитывать на большой урожай в будущем году.

Что категорически нельзя делать 15 августа

Убирать в доме, выносить мусор. Если запрет нарушить и навести чистоту, в кошельке целый год будет так же чисто.

Выяснять отношения, ссориться. Это может привести к тому, что размолвка затянется надолго.

Открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.

День ангела сегодня празднуют:

Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.