Церковный праздник 16 августа: что категорически нельзя делать в день Антона, приметы

16 августа в православной церкви день памяти преподобного Антония Римлянина. В народе этот день называли Антона Вихревея или Малинник, так как его главные традиции связаны с малиной.
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В этот день люди отправлялись в лес собирать малину и ежевику. Считалось, что ягоды на Малинника приобретают целебные свойства.
Малину издавна использовали при простудных заболеваниях, и не только. С ней пекли пироги, готовили варенье, варили компоты.
Также в этот день собирали черемуху, которую использовали в лечении разных болезней ЖКТ.
Помимо ягод было принято собирать лещину, которая тоже созревала к 16 августа.
Считается, что этот день хорошо подходит для заключения браков, а рожденный в этот день ребенок не будет в жизни знать никаких забот.
Убирать в доме, выносить мусор. Если запрет нарушить и навести чистоту, в кошельке целый год будет так же чисто.
Выяснять отношения, ссориться. Это может привести к тому, что размолвка затянется надолго.
Открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.
Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.
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