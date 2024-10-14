Церковне свято 15 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 15 жовтня у церковному календарі

VII Вселенський Собор відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина) і мав вирішальне значення для православного християнства, оскільки розглядав суперечки щодо богопочитання. Собор затвердив право на шанування ікон, що стало важливим аспектом православного богослужіння та сприяло зміцненню віри серед вірян.

Серед Святих Отців, які брали участь у Соборі, були:

Святий Феодор Студит: впливовий чернечий діяч, який активно підтримував богопочитання та виступав за захист ікон.

впливовий чернечий діяч, який активно підтримував богопочитання та виступав за захист ікон. Святий Герман, патріарх Константинопольський: провідний борець з іконоборством, який наполягав на необхідності захисту священних зображень.

провідний борець з іконоборством, який наполягав на необхідності захисту священних зображень. Святий Костянтин, патріарх Константинопольський: один з основних промовців на соборі, який висловлював підтримку богопочитання.

Собор затвердив рішення про вшанування ікон, підкреслюючи їхню роль у християнському житті. Крім того, були ухвалені кілька канонів, що стосувалися не лише ікон, але й загальних питань віри та церковного устрою, що значно вплинуло на розвиток церковної традиції.

Святі отці 7-го Вселенського Собору (зображення: bogoslov.kharkov.ua)

Святий Лукіан жив у IV столітті, відзначався непохитною вірою і відданістю Христу, попри численні випробування і гоніння, які переживали християни в той час. Як священник у місті Антіохії, він активно проповідував християнство і надавав допомогу нужденним, чим привернув увагу язичників та став жертвою переслідувань.

Згідно з церковними переказами, Лукіан був схоплений і підданий жорстоким тортурам через свою непохитну віру. Проте, навіть у найскладніші моменти він залишався вірним своїм переконанням. Його мученицька смерть стала символом відданості Христу і слугувала прикладом для багатьох християн того часу, надихаючи їх на стійкість і мужність у вірі. Лукіан залишив по собі спадщину, яка продовжує жити в серцях вірян і сьогодні.

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Вживати алкоголь чи масну їжу

Виходити на двір увечері.

В народі існувало повір'я, що в цей день заборонено займатися прибиранням та ремонтом, адже це могло призвести до невдачі або неприємностей. Також не рекомендувалося заплітати косу чи стригти волосся, оскільки вважалося, що в пасма можуть вплестися хвороби.

Народні прикмети і традиції 15 жовтня

Ясне небо весь день - до гарної погоди

Зранку на траві іній - скоро заморозки

Коло навколо місяця - чекайте мороз

Ще літають комахи - ще довго буде тепло

Хмарно на світанку - до різкої зміни погоди.

Наші пращури вважали, що у цей день на поверхню виходить різноманітна нечисть, яка здатна заважати людям, особливо жінкам, у їхніх справах. Задля захисту було заведено звертатися до святих із молитвами.

У кого день ангела 15 жовтня

Завтра іменини святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 15 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 15 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: