Церковне свято 15 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

15 жовтня православні українці вшановують пам’ять Святих Отців VII Вселенського Собору та пам'ять святого преподобномученика Лукіяна за новим церковним календарем.
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VII Вселенський Собор відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина) і мав вирішальне значення для православного християнства, оскільки розглядав суперечки щодо богопочитання. Собор затвердив право на шанування ікон, що стало важливим аспектом православного богослужіння та сприяло зміцненню віри серед вірян.
Серед Святих Отців, які брали участь у Соборі, були:
Собор затвердив рішення про вшанування ікон, підкреслюючи їхню роль у християнському житті. Крім того, були ухвалені кілька канонів, що стосувалися не лише ікон, але й загальних питань віри та церковного устрою, що значно вплинуло на розвиток церковної традиції.
Святі отці 7-го Вселенського Собору (зображення: bogoslov.kharkov.ua)
Святий Лукіан жив у IV столітті, відзначався непохитною вірою і відданістю Христу, попри численні випробування і гоніння, які переживали християни в той час. Як священник у місті Антіохії, він активно проповідував християнство і надавав допомогу нужденним, чим привернув увагу язичників та став жертвою переслідувань.
Згідно з церковними переказами, Лукіан був схоплений і підданий жорстоким тортурам через свою непохитну віру. Проте, навіть у найскладніші моменти він залишався вірним своїм переконанням. Його мученицька смерть стала символом відданості Христу і слугувала прикладом для багатьох християн того часу, надихаючи їх на стійкість і мужність у вірі. Лукіан залишив по собі спадщину, яка продовжує жити в серцях вірян і сьогодні.
В народі існувало повір'я, що в цей день заборонено займатися прибиранням та ремонтом, адже це могло призвести до невдачі або неприємностей. Також не рекомендувалося заплітати косу чи стригти волосся, оскільки вважалося, що в пасма можуть вплестися хвороби.
Наші пращури вважали, що у цей день на поверхню виходить різноманітна нечисть, яка здатна заважати людям, особливо жінкам, у їхніх справах. Задля захисту було заведено звертатися до святих із молитвами.
Завтра іменини святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.
За гороскопом люди, які народилися 15 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 15 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.