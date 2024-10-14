RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Церковный праздник 15 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 15 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

15 октября православные украинцы чтят память Святых Отцов VII Вселенского Собора и память святого преподобномученика Лукияна по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 15 октября в церковном календаре

VII Вселенский Собор состоялся в 787 году в Никее (современная Турция) и имел решающее значение для православного христианства, поскольку рассматривал споры о богопочитании. Собор утвердил право на уважение икон, что стало важным аспектом православного богослужения и способствовало укреплению веры среди верующих.

Среди Святых Отцов, участвовавших в Соборе, были:

  • Святой Феодор Студит: влиятельный монашеский деятель, активно поддерживавший богопочитание и выступавший за защиту икон.
  • Святой Герман, патриарх Константинопольский: ведущий борец с иконоборчеством, который настаивал на необходимости защиты священных изображений.
  • Святой Константин, патриарх Константинопольский: один из основных ораторов на соборе, выражавший поддержку богопочитания.

Собор утвердил решение о чествовании икон, подчеркивая их роль в христианской жизни. Кроме того, было принято несколько канонов, касающихся не только икон, но и общих вопросов веры и церковного устройства, что повлияло на развитие церковной традиции.

Святые отцы 7-го Вселенского Собора (изображение: bogoslov.kharkov.ua)

Святой Лукиан жил в IV веке, отличался непоколебимой верой и преданностью Христу, невзирая на многочисленные испытания и гонения, которые переживали христиане в то время. Как священник в городе Антиохии, он активно проповедовал христианство и оказывал помощь нуждающимся, чем привлек язычников и стал жертвой преследований.

Согласно церковным преданиям, Лукиан был схвачен и подвергнут жестоким пыткам из-за своей непоколебимой веры. Однако даже в самые сложные моменты он оставался верен своим убеждениям. Его мученическая смерть стала символом преданности Христу и служила примером для многих христиан того времени, вдохновляя их на стойкость и мужество в вере. Лукиан оставил после себя наследие, которое продолжает жить в сердцах верующих и сегодня.

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Употреблять алкоголь или жирную пищу
  • Выходить во двор вечером.

В народе существовало поверье, что в этот день запрещено заниматься уборкой и ремонтом, ведь это могло привести к неудаче или неприятностям. Также не рекомендовалось заплетать косу или стричь волосы, поскольку считалось, что в пряди могут вплестись болезни.

Народные приметы и традиции 15 октября

  • Весь день - к хорошей погоде
  • Утром на траве иней - скоро заморозки
  • Круг вокруг луны - ждите мороз
  • Еще летают насекомые - еще долго будет тепло
  • Облачно на рассвете - до резкой смены погоды.

Наши предки считали, что в этот день на поверхность выходит разнообразная нечисть, которая способна мешать людям, особенно женщинам, в их делах. Для защиты было принято обращаться к святым с молитвами.

У кого день ангела 15 октября

Завтра именины празднуют Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 15 октября -Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 15 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день сельских женщин
  • Всемирный день мытья рук
  • День уборки осенних листьев
  • День здоровья груди.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать, а также традиции праздника

Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь