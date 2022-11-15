Церковне свято 15 листопада: чим цей день небезпечний, що не можна робити

15 листопада православні всього світу вшановують пам'ять мучеників Акіндіна, Пігасія та інших з ними.
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15 листопада називають Житницею. З цього дня за народним календарем вважається, що зима набирає прав – день стає коротшим, а ніч довшою. З цього дня вуличний клопіт по господарству переноситься до будинку.
Православна церква 15 листопада відзначає день пам'яті кількох тисяч святих, мучених за християнську віру. На згадку про них 15 листопада у церкві проводиться молебень-звернення до великомучеників про їхню мужність та стійкість у вірі.
Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.
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