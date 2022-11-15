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Церковне свято 15 листопада: чим цей день небезпечний, що не можна робити

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

15 листопада православні всього світу вшановують пам'ять мучеників Акіндіна, Пігасія та інших з ними.

Читайте у матеріалі Styler про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати із днем ангела.

15 листопада називають Житницею. З цього дня за народним календарем вважається, що зима набирає прав – день стає коротшим, а ніч довшою. З цього дня вуличний клопіт по господарству переноситься до будинку.

Православна церква 15 листопада відзначає день пам'яті кількох тисяч святих, мучених за християнську віру. На згадку про них 15 листопада у церкві проводиться молебень-звернення до великомучеників про їхню мужність та стійкість у вірі.

Головні прикмети 15 листопада

  • Якщо на Акіндіна та Пігасія дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.
  • Якщо синиця тиснеться до хати, то незабаром настане зима.
  • Якщо синиці починають частіше звичайного вилітати з гнізда і клювати кору дерев, то погода незабаром зміниться на гірший бік.
  • Якщо галки зграями підлітають до будинку, то незабаром піде снігопад.
  • Якщо по небу йдуть рідкісні хмари або небо зовсім чисте, незабаром настануть холоди.
  • Якщо навколо місяця утворюється червоне коло, потрібно чекати на мокрий сніг з вітром.
  • Якщо листя з дерев нечисто обпаде – буде сувора зима.

Що краще не робити цього дня

  • Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу.
  • Не варто з'ясовувати стосунки.
  • Не варто сваритися, матюкатися і конфліктувати.
  • Не можна просити допомоги.

День ангела 15 листопада відзначають люди із такими іменами:

Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.

Також читайте про всі церковні свята грудня 2022 року.

Крім того, нещодавно з'явився календар вихідних та робітників грудня 2022 року.

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