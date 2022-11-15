Церковный праздник 15 ноября: чем этот день опасен, что нельзя делать

15 ноября православные всего мира чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними.
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15 ноября называют Житницей. С этого дня по народному календарю считается, что зима вступает в права – день становится короче, а ночь длиннее. С этого дня уличные хлопоты по хозяйству переносятся в дом. Православная церковь 15 ноября отмечает день памяти нескольких тысяч святых, мученных за христианскую веру. В память им 15 ноября в церкви проводится молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере.
Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.
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