Церковне свято 15 листопада: чим цей день небезпечний, що не можна робити

15 листопада православні всього світу вшановують пам'ять мучеників Акіндіна, Пігасія та інших з ними.

Читайте у матеріалі Styler про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати із днем ангела.

15 листопада називають Житницею. З цього дня за народним календарем вважається, що зима набирає прав – день стає коротшим, а ніч довшою. З цього дня вуличний клопіт по господарству переноситься до будинку.

Православна церква 15 листопада відзначає день пам'яті кількох тисяч святих, мучених за християнську віру. На згадку про них 15 листопада у церкві проводиться молебень-звернення до великомучеників про їхню мужність та стійкість у вірі.

Головні прикмети 15 листопада

Якщо на Акіндіна та Пігасія дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.

Якщо синиця тиснеться до хати, то незабаром настане зима.

Якщо синиці починають частіше звичайного вилітати з гнізда і клювати кору дерев, то погода незабаром зміниться на гірший бік.

Якщо галки зграями підлітають до будинку, то незабаром піде снігопад.

Якщо по небу йдуть рідкісні хмари або небо зовсім чисте, незабаром настануть холоди.

Якщо навколо місяця утворюється червоне коло, потрібно чекати на мокрий сніг з вітром.

Якщо листя з дерев нечисто обпаде – буде сувора зима.

Що краще не робити цього дня

Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу.

Не варто з'ясовувати стосунки.

Не варто сваритися, матюкатися і конфліктувати.

Не можна просити допомоги.

День ангела 15 листопада відзначають люди із такими іменами:

Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.