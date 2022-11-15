Церковне свято 15 листопада: чим цей день небезпечний, що не можна робити
15 листопада православні всього світу вшановують пам'ять мучеників Акіндіна, Пігасія та інших з ними.
Читайте у матеріалі Styler про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати із днем ангела.
15 листопада називають Житницею. З цього дня за народним календарем вважається, що зима набирає прав – день стає коротшим, а ніч довшою. З цього дня вуличний клопіт по господарству переноситься до будинку.
Православна церква 15 листопада відзначає день пам'яті кількох тисяч святих, мучених за християнську віру. На згадку про них 15 листопада у церкві проводиться молебень-звернення до великомучеників про їхню мужність та стійкість у вірі.
Головні прикмети 15 листопада
- Якщо на Акіндіна та Пігасія дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.
- Якщо синиця тиснеться до хати, то незабаром настане зима.
- Якщо синиці починають частіше звичайного вилітати з гнізда і клювати кору дерев, то погода незабаром зміниться на гірший бік.
- Якщо галки зграями підлітають до будинку, то незабаром піде снігопад.
- Якщо по небу йдуть рідкісні хмари або небо зовсім чисте, незабаром настануть холоди.
- Якщо навколо місяця утворюється червоне коло, потрібно чекати на мокрий сніг з вітром.
- Якщо листя з дерев нечисто обпаде – буде сувора зима.
Що краще не робити цього дня
- Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу.
- Не варто з'ясовувати стосунки.
- Не варто сваритися, матюкатися і конфліктувати.
- Не можна просити допомоги.
День ангела 15 листопада відзначають люди із такими іменами:
Костянтин, Домініка, Альберт, Леопольд, Маркіян, Акіндін, Пігаса.
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