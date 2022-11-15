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Церковный праздник 15 ноября: чем этот день опасен, что нельзя делать

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Вторник 15 ноября 2022 06:01
Церковный праздник 15 ноября: чем этот день опасен, что нельзя делать Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

15 ноября православные всего мира чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними.

Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела.

15 ноября называют Житницей. С этого дня по народному календарю считается, что зима вступает в права – день становится короче, а ночь длиннее. С этого дня уличные хлопоты по хозяйству переносятся в дом. Православная церковь 15 ноября отмечает день памяти нескольких тысяч святых, мученных за христианскую веру. В память им 15 ноября в церкви проводится молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере.

Главные приметы 15 ноября

  • Если на Акиндина и Пигасия дороги развезло, то морозы придут только в декабре.
  • Если синица жмется к избе, то скоро наступит зима.
  • Если синицы начинают чаще обычного вылетать из гнезда и клевать кору деревьев, то погода вскоре поменяется в худшую сторону.
  • Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.
  • Если по небу идут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.
  • Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.
  • Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.

Что лучше не делать в этот день

  • Не отправляйтесь сегодня в дальнюю дорогу.
  • Не стоит выяснять отношения.
  • Не стоит ссориться, сквернословить и конфликтовать.
  • Нельзя просить о помощи.

День ангела 15 ноября отмечают люди с такими именами:

Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.

Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года.

Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

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