Церковный праздник 15 ноября: чем этот день опасен, что нельзя делать
15 ноября православные всего мира чтят память мучеников Акиндина, Пигасия и других с ними.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с днем ангела.
15 ноября называют Житницей. С этого дня по народному календарю считается, что зима вступает в права – день становится короче, а ночь длиннее. С этого дня уличные хлопоты по хозяйству переносятся в дом. Православная церковь 15 ноября отмечает день памяти нескольких тысяч святых, мученных за христианскую веру. В память им 15 ноября в церкви проводится молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере.
Главные приметы 15 ноября
- Если на Акиндина и Пигасия дороги развезло, то морозы придут только в декабре.
- Если синица жмется к избе, то скоро наступит зима.
- Если синицы начинают чаще обычного вылетать из гнезда и клевать кору деревьев, то погода вскоре поменяется в худшую сторону.
- Если галки стаями подлетают к дому, то скоро пойдет снегопад.
- Если по небу идут редкие облака или небо вовсе чистое, то вскоре наступят холода.
- Если вокруг луны образуется красный круг, нужно ждать мокрого снега с ветром.
- Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.
Что лучше не делать в этот день
- Не отправляйтесь сегодня в дальнюю дорогу.
- Не стоит выяснять отношения.
- Не стоит ссориться, сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя просить о помощи.
День ангела 15 ноября отмечают люди с такими именами:
Константин, Доминика, Альберт, Леопольд, Маркиян, Акиндин, Пигаса.
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