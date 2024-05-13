UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 13 травня: що не можна робити в цей день

13 травня - початок другого тижня після Великодня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

В понеділок 13 травня починається другий тиждень після Пасхи, в деяких областях починаються Проводи. Також цього дня церква вшановує пам'ять мучениці Гликерії та мученика Олександра Римського.

Про традиції і прикмети цього дня, а також про те, що не можна робити, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, РадіоТрек, Ближче до Бога.

Традиції і історія свята

Гликерія, за біблійними переказами, жила в Траянополі за часів правління Марка Аврелія. Дівчина була донькою колишнього антипата Римського - Макарія, проте осиротіла.

Окрім своєї сильної віри в Господа, Гликерія була відома й тим, що підтримувала віру інших і поширювала християнське вчення. За її побожність за наказом влади, яка переслідувала християн, її стратили - проте її мощі зцілювали вірян.

Мученик Олександр жив на початку 4 століття, за часів правління Максиміліана і гонінь християн. Олександр був воїном, проте з дитинства вірив в Бога - тому відмовився приносити жертви іншим богам.

Про це доповіли імператору і Олександра було страчено після катувань. Стійкість цього воїна уособлювала непохитність віри навіть при загрозі смерті.

Від сьогодні у будні співають "Воскресіння Христове бачивши" перед каноном. В період Тріоді на Літургії насамперед читається Апостол і Євангеліє.

У деяких регіонах в цей день - Проводи, тож відвідують кладовища, прибирають могили і влаштовують вдома поминальну трапезу.

В народі цей день називали днем Гликерії Комарниці - адже помітили, що з'являється багато комарів. До того ж за цими комахами визначали час засівання вівса і погоду.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна вбивати комарів - так їх буде ще більше.
  • Сьогодні не можна лаятися або сваритися.
  • Також не слід пліткувати або брехати.
  • Не варто влаштовувати гучні поминки або встановлювати нові пам'ятники.
  • Крім цього, не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети на 13 травня

  • Комарів на день Гликерії Комарниці немає - у травні дощі більше не йтимуть. Крім цього, овес рясно не вродить.
  • 13 травня літають великі комарі - буде вдалим рік.
  • Якщо сьогодні комарів багато - день буде сонячним. До того ж буде щедрий урожай вівса.
  • Сьогодні в небі багато ластівок та стрижів - скоро буде тепло.
Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята