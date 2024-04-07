Трійця 2024: коли українці відзначатимуть це світле свято
День Святої Трійці, також П'ятдесятниця або Зелена неділя - одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят, а в католицизмі має найвищий статус торжества. Цьогоріч віряни східного обряду святкуватимуть Трійцю 23 червня, а християни західного обряду - 19 травня.
Про традиції Трійці розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: ПЦУ та Вікіпедію.
Історія свята
Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Це свято символізує з'яву перед людьми Всевишнього в усіх трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.
Назва Зелені свята є пережитком тих часів, коли наші предки сповідували древній культ рослинності. Саме тому на Трійцю заведено прикрашати домівки та церкви зеленю.
Свято П'ятдесятниці почали широко відзначати з IV століття, після того як церква визнала існування Бога у трьох проявах одночасно.
Головні традиції свята
До цього свята українці прикрашають житло живими квітами та зеленню. Для цього використовують чебрець, любисток, полин, гілля берези, дуба, осики та липи.Також освячують букети у церкві під час святкової служби. Потім цей букет зберігають протягом року. Висушені трави можуть використовувати під час купання немовляти.
У цей день заведено збиратися родиною за святковим столом. Традиційно головною стравою був коровай. Після гостини влаштовували вечірки з танцями та піснями.
Предки у цей день часто засилали сватів. У народі вірили, що якщо заручитися на Трійцю і відгуляти весілля на Покрову (після зміни календаря це свято перекочувало з 14 жовтня на 1 жовтня), тоді подружнє життя буде щасливим.
Що заборонено робити
- шити й пекти
- працювати на городі, бо у тих, хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб'є посіви
- відмовляти у допомозі нужденним
- сваритися і лихословити
- купатися у водоймах, бо предки вірили, що русалки у цей день можуть потягнути на дно
- гуляти в лісі, бо можна натрапити на нечисту силу
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Переглядайте також, які свята українці відзначатимуть у квітні 2024.