Трійця 2024: коли українці відзначатимуть це світле свято

День Святої Трійці, також П'ятдесятниця або Зелена неділя - одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят, а в католицизмі має найвищий статус торжества. Цьогоріч віряни східного обряду святкуватимуть Трійцю 23 червня , а християни західного обряду - 19 травня .

Історія свята

Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса. Це свято символізує з'яву перед людьми Всевишнього в усіх трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Назва Зелені свята є пережитком тих часів, коли наші предки сповідували древній культ рослинності. Саме тому на Трійцю заведено прикрашати домівки та церкви зеленю.

Свято П'ятдесятниці почали широко відзначати з IV століття, після того як церква визнала існування Бога у трьох проявах одночасно.

Головні традиції свята

До цього свята українці прикрашають житло живими квітами та зеленню. Для цього використовують чебрець, любисток, полин, гілля берези, дуба, осики та липи.Також освячують букети у церкві під час святкової служби. Потім цей букет зберігають протягом року. Висушені трави можуть використовувати під час купання немовляти.

У цей день заведено збиратися родиною за святковим столом. Традиційно головною стравою був коровай. Після гостини влаштовували вечірки з танцями та піснями.

Предки у цей день часто засилали сватів. У народі вірили, що якщо заручитися на Трійцю і відгуляти весілля на Покрову (після зміни календаря це свято перекочувало з 14 жовтня на 1 жовтня), тоді подружнє життя буде щасливим.

Що заборонено робити