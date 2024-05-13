Церковный праздник 13 мая: что нельзя делать в этот день

Традиции и история праздника

Гликерия, по библейским преданиям, жила в Траянополе во время правления Марка Аврелия. Девушка была дочерью бывшего антипата Римского - Макария, однако осиротела.

Помимо своей сильной веры в Господа, Гликерия была известна тем, что поддерживала веру других и распространяла христианское учение. За ее набожность по приказу власти, которая преследовала христиан, ее казнили - однако ее мощи исцеляли верующих.

Мученик Александр жил в начале 4 века, во времена правления Максимилиана и гонений христиан. Александр был воином, однако с детства верил в Бога - поэтому отказался приносить жертвы другим богам.

Об этом доложили императору и Александр был казнен после пыток. Стойкость этого воина олицетворяла непоколебимость веры даже при угрозе смерти.

С сегодняшнего дня в будни поют "Воскресение Христово видев" перед каноном. В период Триоди в Литургии прежде всего читается Апостол и Евангелие.

В некоторых регионах в этот день - Проводы, поэтому посещают кладбища, убирают могилы и устраивают дома поминальную трапезу.

В народе этот день называли днем Гликерии Комарницы - ведь заметили, что появляется много комаров. К тому же по этим насекомым определяли время засевания овса и погоду.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя убивать комаров - так их будет еще больше.

Сегодня нельзя ругаться или ссориться.

Также не следует сплетничать или врать.

Не следует устраивать громкие поминки или устанавливать новые памятники.

Кроме этого, нельзя употреблять алкоголь.

Народные приметы на 13 мая