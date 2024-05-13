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Церковный праздник 13 мая: что нельзя делать в этот день

13 мая - начало второй недели после Пасхи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 13 мая начинается вторая неделя после Пасхи, в некоторых областях начинаются Проводы. Также в этот день церковь чтит память мученицы Гликерии и мученика Александра Римского.

О традициях и приметах этого дня, а также о том, что нельзя делать, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, РадиоТрек, Ближе к Богу.

Традиции и история праздника

Гликерия, по библейским преданиям, жила в Траянополе во время правления Марка Аврелия. Девушка была дочерью бывшего антипата Римского - Макария, однако осиротела.

Помимо своей сильной веры в Господа, Гликерия была известна тем, что поддерживала веру других и распространяла христианское учение. За ее набожность по приказу власти, которая преследовала христиан, ее казнили - однако ее мощи исцеляли верующих.

Мученик Александр жил в начале 4 века, во времена правления Максимилиана и гонений христиан. Александр был воином, однако с детства верил в Бога - поэтому отказался приносить жертвы другим богам.

Об этом доложили императору и Александр был казнен после пыток. Стойкость этого воина олицетворяла непоколебимость веры даже при угрозе смерти.

С сегодняшнего дня в будни поют "Воскресение Христово видев" перед каноном. В период Триоди в Литургии прежде всего читается Апостол и Евангелие.

В некоторых регионах в этот день - Проводы, поэтому посещают кладбища, убирают могилы и устраивают дома поминальную трапезу.

В народе этот день называли днем Гликерии Комарницы - ведь заметили, что появляется много комаров. К тому же по этим насекомым определяли время засевания овса и погоду.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя убивать комаров - так их будет еще больше.
  • Сегодня нельзя ругаться или ссориться.
  • Также не следует сплетничать или врать.
  • Не следует устраивать громкие поминки или устанавливать новые памятники.
  • Кроме этого, нельзя употреблять алкоголь.

Народные приметы на 13 мая

  • Комаров на день Гликерии Комарницы нет - в мае дожди больше не будут. Кроме этого, овес не принесет обильного урожая.
  • 13 мая летают большие комары - будет удачным год.
  • Если сегодня комаров много - день будет солнечным. К тому же, будет щедрый урожай овса.
  • Сегодня в небе много ласточок и стрижей - скоро будет тепло.
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